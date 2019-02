Košarkarski El clasico v finalu španskega pokala: dvoboj večnih tekmecev pripadel Barci

V polfinalu španskega košarkarskega kraljevega pokala sta do napredovanja pričakovano prišla oba glavna favorita za zmago. Barcelona je premagala Tenerife (92:86), Real Madrid pa je s 93:81 strl odpor Juventuta. Slovenska košarkarja Jaka Blažičpri Barceloni in Klemen Prepeličpri Realu na polfinalnih dvobojih nista dobila priložnosti za igro, se je pa s 15 točkami izkazal nekdanji slovenski reprezentant Anthony Tonček Randolph, ki je bil tretji strelec Madridčanov na polfinalnem dvoboju. Več točk od zlatega Tončka sta za zmagovalce dosegla Argentinec Facundo Campazzo in Portoričan Gustavo Ayon (16 točk).



Slovenca Blažič in Prepelič tudi v velikem finalu, kot edina posameznika svojih ekip, vnovič nista stopila na parket, sta pa bila med najbolj glasnimi "navijači" s klopi. V prvem polčasu je bil precej bolj prešerne volje Blažič, saj je njegova Barca ves čas vodila, v nadaljevanju pa se je prebudil Real, povedel tudi za petnajst točk, potem pa povsem popustil in Katalonci so večne tekmece ujeli in jih tudi rezultatsko prehiteli. Sledil je dramatični in rezultatsko povsem nepredvidljiv zaključek finala, igral se je celo podaljšek petih minut, v katerem so bili bolj srečni in spretni galaktiki. Barca je pol minute pred koncem podaljška še vodila z 92:87, potem pa so Madridčani, tudi ob spornih sodniških odločitvah, uprizorili neverjeten preobrat, povedli za točko, a je zadnji koš na tekmi v poslednji sekundi finala dosegel Barcin kapetan Hrvat Ante Tomić(94:93).

Izidi, španski kraljevi pokal:

polfinale:

Barcelona– Tenerife 92:86

Real Madrid– Joventut 93:81



finale:

Real Madrid –Barcelona 93:94 77:77* (16:20, 19:15, 25:11, 17:31)



* - podaljšek