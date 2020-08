Covington ostro nad LeBrona in ostale protestnike: Raje se odpovejte luksuznemu življenju

Kmalu zatem so se oglasili največji zvezdniki tega športa na čelu z LeBronom Jamesom , ki se goreče zavzemajo za bojkot preostanka sezone, kar pa ni najbolje sprejel eden najboljših borcev mešanih borilnih veščin v velterski kategoriji Colby Covington . Ta je prek družbenih omrežij prvi violini Los Angeles Lakersov sporočil naslednje: "O, super, preložili ste svoje obveznosti?! Želite resnično pokazati, da ste za korenite spremembe v družbi? Potem pa se odpovejte svojim večmilijonskim pogodbam in privilegiranemu načinu življenja. Storite konkretnejši rez pri svojih prihodkih in poprimite za najtežji poklic v državi. Postanite policaji," je zapisal UFC zvezdnik, ki je pri tem označil NBA, MLB in LeBrona Jamesa.

Po besedah novinarja portalaThe Athletic, Shamsa Charanie, je bilo na izrednem sestanku vrha lige NBA in protestniki zelo vroče, na koncu pa so predstavniki moštev LA Clippers in LA Lakers glasovali za prekinitev preostanka sezone. "Končanje sezone je postavljeno pod velik vprašaj,"je med drugim zapisal Charania, poteza NBA moštev pa je očitno služila za inspiracijo tudi drugim športnim organizacijam v ZDA, kot sta nogometna in bejzbolska, v katerih so tekme že preložili na nedoločen datum.