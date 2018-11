Črni oblaki se zgrinjajo: Miami brez Dragića še petič zapored poražen v domači dvorani

Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili Brooklyn Nets, ki so vročici, SlovenecGoran Dragićzaradi poškodbe kolena spet ni igral, prizadejali še peti zaporedni domači poraz. Mrežice so zmagale s 104 : 92; pri gostih se je najbolj izkazal D'Angelo Russellz 20 točkami, Jarett Allenpa je dodal 13 točk in 14 skokov.

"Skozi celotno tekmo smo dobro igrali le v obrambi. Vem, da ni bilo lepo, a to ni naša skrb," je po tekmi dejal trener mrežic Kenny Atkinson.Spencer Dinwiddieje za Brooklyn, ki je Miami prisilil k 36-odstotnemu metu, dodal 16 točk, Joe Harrisin DeMarre Carrollsta jih vsak dodala po 11, gosti pa so maščevali poraz proti vročici minuli teden.