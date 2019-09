Črnogorci po 'grški klofuti' pot do uspeha iščejo proti Novi Zelandiji

Košarkarji Črne gore so na prvi preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva povsem pogoreli. Reprezentanca Grčije je bila boljša s 85:60, črnogorska nebogljenost pa se je pokazala predvsem v prvem polčasu, ko so zmogli zgolj 16 točk, kar je najmanjše število doseženih točk od leta 2010, ko jih je Kitajska proti Turčiji zmogla 13. Predvsem je izostal prispevek začetne peterke, ki je zmogla vsega 28 točk, igralci s klopi so jih prispevali 32. Selektor Zvezdan Mitrović bo gotovo več pričakoval od prvega zvezdnika centra Nikole Vučevića , ki je proti Grkom prispeval le 12 točk.

Novozelandci so se favoriziranim Brazilcem dobro upirali v prvem polčasu, tretjo četrtino pa nato izgubili s šestnajstimi točkami razlike. Zadnji del srečanja so sicer dobili z 32:24, a se je zaostanek iz tretje četrtine izkazal za prevelik zalogaj. Močno orožje »Kivijev« bo vsekakor skok v obrambi, saj so v prvem krogu tekmovanja zbrali kar 35 skokov v obrambi. Če gre verjeti statistiki, čaka košarkarje Nove Zelandije težaven obračun, saj so izgubili 12 od 16 srečanj, ki so jih na svetovnih prvenstvih odigrali proti kateri od evropskih reprezentanc.