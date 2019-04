Črnogorci zahtevajo razveljavitev finalne serije lige ABA

Finalist regionalne lige v košarki Budućnost iz Podgorice od vodstva lige ABA zahteva razveljavitev finalne serije končnice prvenstva zaradi vsega, kar se je dogajalo na petih tekmah finala. Vodstvo Budućnosti je napovedalo, da bo o dogodkih v finalu obvestilo predstavnike Evrolige. Prvak lige ABA je postala beograjska Crvena zvezda.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke





Jasmin Repeša je odstopil po porazu v finalni seriji lige ABA. FOTO: AP

"Posnetki pred začetkom in med zadnjo tekmo finala, ki so zaokrožili po regiji, so jasno pokazali, da zaradi napada domačih navijačev na igralce KK Budućnosti ni bilo pogojev za normalen potek tekme. KK Budućnost bo od skupščine, torej klubov, ki so člani in lastniki lige ABA, zahtevala, da se razveljavi finalna serija letošnjega prvenstva," so v izjavi za javnost zapisali na spletni strani podgoriškega kluba.

Naše igralce so napadli, bili so popolnoma nezaščiteni s strani policije, čeprav so bile obljube drugačne. Kar nekaj naših igralcev so navijači domačega kluba poškodovali. Pogoji so bili neregularni, v takem vzdušju se tekme ne igrajo, od vodstva lige Aba smo zahtevali, da se dvorana izprazni, ali pa da se tekma prestavi. Če bi naši igralci in člani strokovnega štaba ne bi ušli v slačilnice, bi lahko prišlo do smrtnih žrtev. Nato pa smo dobili zahtevo, da se v petih minutah vrnemo na igrišče, drugače se bo tekma registrirala z izidom 20:0 v korist domačih. V vseh dogodkih bomo obvestili klube, lastnike lige, z ljudmi, ki so nas privedli do tega nesprejemljivega in ponižanja vrednega položaja, nočemo imeti več opravka. Pod njihovim vodstvom za nas liga več ne obstaja, zahtevamo njihovo zamenjavo. —vodstvo Budućnosti

Pri Budućnosti bodo prav tako zahtevali, da pred začetkom nove sezone liga ABA sprejme nov pravilnik z "uvedbo drastičnih kazni za vse klube, ki bodo na svojih tekmah dovolili le delček tistega, kar si je Crvena zvezda privoščila na zadnji tekmi v Beogradu proti športnemu tekmecu Budućnosti". "Nova pravila tekmovanja bi morala onemogočiti situacije, ko igralci med tekmo razmišljajo o lastni varnosti, namesto, da bi se posvečali vrhunskim športnim dosežkom. Ker se je na tej tekmi, med drugim, stopnjevalo tudi rasistično in nacionalistično navijanje domačih navijačev, smo o vseh podrobnosti celotne finalne serije dolžni seznaniti tudi Evroligo," so še zapisali pri Budućnosti, ki za zdaj še ostaja del regionalne druščine. Liga ABA, tudi jadranska liga, je mednarodna košarkarska klubska liga, ki združuje najboljše košarkarske klube iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Slovenije, Srbije in Hrvaške. Crvena zvezda si je s četrtim naslovom prvaka zagotovila nastop v evroligi v sezoni 2019/20. Na odločilni peti tekmi so premagali Budućnost iz Podgorice s 97:54 in v zmagah slavili s 3:2. Že pred ogrevanjem so igralce Budućnosti napadli navijači Crvene zvezde in jih prisilili, da so zapustili parket, tekma pa se je začela s precejšnjo, kar enourno zamudo, saj zaradi nesprejemljivih razmer v dvorani gostje niso zapustili garderobe. Po porazu v finalu je z mesta trenerja Budućnosti odstopil hrvaški košarkarski strokovnjakJasmin Repeša, ki je konec lanskega leta na klopi nasledil Aleksandra Džikića.

Dvorana Pionir v Beogradu je na peti tekmi finalne serije "gorela". FOTO: AP