Zaradi incidenta prestavljen začetek: Zvezda v odločilni tekmi povozila 'prestrašene' Črnogorce

Po štirih tekmah je bil izid v zmagah izenačen 2:2. Košarkarje črnogorske ekipe so privrženci beograjskega kluba verbalno žalili že na poti od avtobusa do dvorane Aleksandar Nikolić, pri ogrevanju pa so na njih zmetali številne kovance, vžigalnike in plastenke. Dvajset minut pred začetkom odločilne pete tekme so se Črnogorci umaknili v notranjost dvorane, potem ko so jih nekateri privrženci domače zasedbe telesno napadli, najhuje pa so jo skupili Norris Cole, Earl Clark in Nemanja Gordić. "Ko so igralci iz tunela stopili na igrišče, je nastala popolna histerija. Navijači domače ekipe so nas začeli obmetavati s kovanci, polnilci za telefon, kamenjem, steklenicami, vžigalniki in stoli. Okoli 40 navijačev domače ekipe je prišlo na igrišče in telesno napadlo Norrisa Cola, Earla Clarka in Nemanjo Gordića, slednjega so zadeli s stolom," je v sporočilu za javnost zapisal KK Budućnost, ki ga je posredoval črnogorski časnik Vijesti.



Na tekmi vse v znaku rdeče-bele barve

Finalna tekma je minila v absolutnem zmagoslavju beograjske ekipe, ki si je že pred koncem druge četrtine priigrala 26 točk prednosti (47:21), v drugem polčasu pa je imela vse niti igre v svojih rokah. Pri Crveni zvezdi je bil najbolj učinkovit Kelvin Rivers z 21, pri Budućnosti pa Norris Cole IIz devetimi točkami. Beograjska ekipa je na prvi finalni tekmi zmagala z 91:72, na drugi pa s 107:69, nato pa je zasedba iz Podgorice, sicer lanska branilka naslova v tem tekmovanju, dosegla dve zmagi. Najprej je v svoji dvorani slavila z 80:72, nato pa še s 84:80.



Izid:

Crvena zvezda- Budućnost 97:54 (18:13, 29:8, 27:16: 23:17) 3:2*



* izid v zmagah