Anadolu Efes odnesel zmago iz Beograda

V Beogradu je bila pred začetkom tekme na vrsti minuta molka za preminula nekdanja košarkarja Roberta Archibalda in Kobeja Bryanta. Nato pa je bilo bolj ali vse v znamenju turških gostov, ki so že v prvem polčasu ušli na veliko razliko. Po prvi četrtini je bilo 24:16, ob polčasu pa že kar 51:30.

Zadnji dve četrtini so dobili košarkarji Crvene zvezde, a je Anadolu Efes zadržal prednost tudi v končnici ob pritisku domačih in odnesel zmago (85:78). Pri Beograjčanih je Dejan Davidovac dosegel 15 točk, Vladimir Štimac in Billy Baron pa po 14, pri zmagovalcih pa je znova blestel Shane Larkin s 24 točkami.