Crvena zvezda brez težav do prve polfinalne zmage

Druga tekma v seriji na dve zmagi bo 7. maja, morebitna tretja pa 10. maja.

Crvena zvezda, ki je redni del tekmovanja končala na prvem mestu pred Partizanom, ni imela težav na prvi polfinalni tekmi. Le v prvi četrtini so bili mladi košarkarji Mege blizu, potem pa je rdeče-bela zasedba hitro naredila razliko in brez težav vzdrževala naskok okrog 20 točk, pred koncem pa so gostitelji še povečali pritisk in končno razliko dvignili na 30 točk.