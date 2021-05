Crvena zvezda po novi drami na pragu zmagoslavja v ligi Aba

Tekma je postregla s številnimi preobrati. Prvi polčas so za 14 točk dobili Srbi, a so nato Črnogorci popravili obrambo, tretjo četrtino dobili z izidom 29:8. Še šest minut in pol pred koncem so vodili za devet točk (65:74), vendar nato skoraj štiri minute niso dosegli koša in dopustili tekmecem, da spet preidejo v vodstvo. S trojko Nikole Ivanovića so nato Podgoričani spet povedli, toda končnica je pripadla gostiteljem.

Pri Crveni zvezdi je bil s 27 točkami najučinkovitejši Ognjen Dobrić, pri gostih jeDanilo Nikolićdosegel točko manj.