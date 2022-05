Cedevita Olimpija klonila v vročem Beogradu

Njegovemu vzoru je uspešno sledil tudi Yogi Ferrell in Ljubljančani so končno zaigrali tako, kot znajo. Ne samo v napadu, tudi v obrambi so jih končno začutili domači košarkarji in ob polčasu se je vroča Olimpija v slačilnico odpravila z zgolj petimi točkami zaostanka (42:37). Po 20 minutah igre je največ točk na tekmi zbral Zoran Dragić (16), sledil mu je Ferrel z enajstimi.

Očitno je klimatska naprava v gostujoči slačilnici v dvorani Aleksandar Nikolić danes delovala malo predobro, saj so zeleni iz Ljubljane drugi polčas, tako kot prvega, znova začeli čisto hladni. Po dveh minutah igre je prednost Crvene zvezde poletela na 13 točk (50:37). S tako razliko sta se obe moštvi, kljub trudom Ljubljančanov, odpravili tudi na odmor pred zadnjo četrtino.

Zadnja četrtina je bila zelo podobna tretji, saj so domači na vsako vprašanje, ki so jim ga postavili gostje, odločno odgovorili. Še najbližje so Olimpijo pustili minuto in pol pred koncem, ko je semafor kazal izid 84:76. Ravno takrat je Edo Murić imel vsega dovolj. Ob skoku pod košem se je agresivno "dotaknil" Nikole Kalinića, ki se je odzval na potezo Murića. Na srečo so soigralci obeh strasti pravočasno pomirili. Do konca tekme se ni nič spremenilo in v finalu ABA lige se bo Crvena zvezda pomerila z mestnim tekmecem Partizanom.