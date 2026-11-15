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Dober odpor košarkarskih zmajev evroligaški Zvezdi

Beograd, 15. 11. 2026 20.24 pred 42 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

Ljubljanska Cedevita Olimpija je v zadnjem obdobju močno dvignila formo, kar se pozna tudi v rezultatih. V 8. krogu regionalne lige ABA so zmaji gostovali v Beogradu pri Crveni zvezdi. Favorizirani Beograjčani so bili v dvorani Pionir boljši s 94:83, a gredo pohvale tudi ljubljanskim košarkarjem, ki so evroligaški Zvezdi skoraj vseh 40 minut krepko dihali za ovratnik.

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Ljubljanski košarkarji so na gostovanju pri vodilni ekipi skupine začeli odločno in si v prvem delu priigrali pet točk naskoka (18:13), ki pa ga niso obdržali. Še več, že v drugi četrtini je srbski evroligaš dokazal, da je boljša ekipa in si v 15. minuti prvič priigral dvomestno prednost (41:30). A Ljubljančani se niso predali in pet točk zaostanka ob menjavi strani je bilo ulovljivih. Matthew Hurt je v začetku drugega dela z zadetima prostima metoma celo znižal na 47:48. Nihanja v igri so se nadaljevala, Beograjčani so ušli na 61:51, ob koncu četrtine pa se je Olimpija približala na 66:64.

Napeto je bilo vse do šest minut in pol pred koncem, ko je Anthony Cowan z metom za tri točke izenačil na 69:69. Nato je Crveni zvezdi uspel delni izid 12:2 in gostitelji si prednosti niso več pustili odvzeti.

Crvena zvezda vs Cedevita Olimpija
Crvena zvezda vs Cedevita Olimpija
FOTO: Sofascore.com

Pri zmagovalcih je bil s 16 točkami najbolj učinkovit Jared Butler, ki je imel ob sebi vrsto razpoloženih soigralcev, ki so v dvoboju dobili predvsem skok pod obročema (38:24). Pri Olimpiji je 20 točk dosegel Cowan, vnovič pa je blestel tudi Urban Kroflič z 18 točkami, 62,5 odstotnim metom iz igre in zadetimi tremi od štirih metov za tri točke.

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Premora za obe ekipi, ki tekmujeta tudi v Evropi, ne bo veliko. Ljubljančane že v sredo v evropskem pokalu čaka domača tekma s španskim Burgosom, v ligi Aba pa bo prihodnjo soboto v Ljubljani gostoval Slovan iz Bratislave.

Izid, liga Aba, 8. krog:
Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 94:83 (26:24, 22:19, 19:21, 27:19)

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košarka aba Crvena zvezda Cedevita Olimpija

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