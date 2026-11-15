Dober odpor košarkarskih zmajev evroligaški Zvezdi

Ljubljanski košarkarji so na gostovanju pri vodilni ekipi skupine začeli odločno in si v prvem delu priigrali pet točk naskoka (18:13), ki pa ga niso obdržali. Še več, že v drugi četrtini je srbski evroligaš dokazal, da je boljša ekipa in si v 15. minuti prvič priigral dvomestno prednost (41:30). A Ljubljančani se niso predali in pet točk zaostanka ob menjavi strani je bilo ulovljivih. Matthew Hurt je v začetku drugega dela z zadetima prostima metoma celo znižal na 47:48. Nihanja v igri so se nadaljevala, Beograjčani so ušli na 61:51, ob koncu četrtine pa se je Olimpija približala na 66:64.

Napeto je bilo vse do šest minut in pol pred koncem, ko je Anthony Cowan z metom za tri točke izenačil na 69:69. Nato je Crveni zvezdi uspel delni izid 12:2 in gostitelji si prednosti niso več pustili odvzeti.