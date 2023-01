Crvena zvezda doma razbila Monaco

Košarkarji so odigrali prve štiri obračune 19. kroga košarkarske evrolige. Zmag so se veselile ekipe Fenerbahčeja, Crvene zvezde, madridskega Reala in Olympiacosa.

Fenerbahče Istanbul je z izidom 79:71 ugnal Bayern iz Münchna, za katerega znova ni zaigral Slovenec Žan Mark Šiško. Crvena zvezda je vpisala prepričljivo zmago proti Monacu z 92:68, berlinska Alba ni bila kosa Realu iz Madrid, ki je slavil z izidom 84:77. Virtus Bologna je bil za malenkost prekratek v obračunu z grškim Olympiacosom iz Pireja, ki je zmagal s 85:83.