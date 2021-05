Budućnost v finalu zopet proti Crveni zvezdi

Finalista košarkarske lige Aba sta Budućnost in Crvena zvezda. Medtem ko so Črnogorci svoje delo v polfinalu opravili na dveh tekmah z Mornarjem, so Beograjčani potrebovali še tretjo tekmo proti Igokei in jo dobili s 76:53.

icon-expand Košarkarji Crvene zvezde na tekmi proti Igokei FOTO: ABA liga Crvena zvezda je na odločilni tekmi z Igokeo povedla že v prvi četrtini in nato prednost vse skozi držala v svojih rokah. Na sredini tretje četrtine so gostje sicer prišli na pet točk zaostanka, več od tega pa niso zmogli. Blestel jeDejan Davidovac z 22 točkami in osmimi skoki za indeks 33. Jordan Lloyd je 15 točkam, kolikor jih je pri poražencih dosegelAnthony Clemmnons, dodal še pet podaj. Budućnost in Crvena zvezda zopet za naslov

Finale, ki se bo začel v nedeljo, 16. maja, in ki bo potekal na tri zmage, bo tretji zaporedni med tema dvema moštvoma. 2018 je zmagala Budućnost s 3:1, 2019 je bila boljša Crvena zvezda s 3:2, lani pa tekmovanje zaradi pandemije ni bilo končano. Crvena zvezda je bila doslej štirikrat prvakinja lige Aba, Budućnost enkrat, rekorder pa je Partizan s šestimi naslovi. Slovenija ima eno lovoriko, in sicer iz prve sezone 2001/02, ko je Union Olimpija v finalu premagala Krko. icon-link Najboljši strelci na tretji tekmi med Crveno zvezdo in Igokeo FOTO: Sofascore.com icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke