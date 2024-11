Crvena zvezda gladko zmagala, Partizan tesno izgubil

Crvena zvezda je pred domačimi gledalci premagala zadnjeuvrščeno Albo iz Berlina z 92:71 in dosegla četrto zmago. Za Nemce je dobrih 13 minut igral tudi slovenski reprezentant Žiga Samar , ki pa se ob metu 0:2 ni vpisal med strelce. V statistiki ima tri ukradene žoge, dve podaji in štiri izgubljene žoge.

Partizan je gostoval v Parizu in v končnici tekme doživel šesti poraz (74:71). Pri domačih je bil s 17 točkami najbolj razpoložen Nadir Hifi, za Srbe pa je Carlik Jones zbral 20 točk, 10 podaj in 8 skokov. Za Partizan je bil to četrti zaporedni poraz, Francozi pa so se veselili četrte zmage v nizu.

Tudi Real Madrid je v seriji porazov. V Milanu je izgubil tretjič zaporedoma. Slovenski reprezentant Josh Nebo ni bil v domači postavi, saj mora počivati zaradi poškodbe roke. Šele drugič v sezoni so teren sklonjenih glav zapustili igralci Žalgirisa. Pokleknili so v Münchnu s 74:77. Za Bavarce je bila to peta zaporedna zmaga.