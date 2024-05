Nunnally fizično napadel košarkarja Zvezde, bo lahko nastopil na tretji tekmi?

Američan naj bi namreč, kot so zapisali predstavniki Crvene zvezde v sporočilu za javnost, fizično napadel Stefana Lazarevića , košarkarja Zvezde. Do incidenta je prišlo v nedeljo dopoldne pred treningom rdeče-belih, na slikah pa je razvidno, da jo je Lazarević resneje skupil.

Vodstvo Zvezde seveda obsoja ta napad, ob tem pa pričakuje odziv policije, pravosodnih organov in tudi lige ABA. "Pričakujemo, da bo igralec Partizana James Nunnally diskvalificiran in začasno odstranjen s tekmovanja. V nasprotnem primeru ta tekma ne more biti in ne bo regularna," so zapisali v taboru rdeče-belih.