Košarka

Crvena Zvezda porazila ilirijo

Beograd, 20. 10. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
STA
Košarkarji Ilirije so v 3. krogu lige Aba izgubili s Crveno zvezdo s 87:101 (19:34, 44:54, 69:84).

Trener Ilirije Stipe Modrić
Trener Ilirije Stipe Modrić FOTO: Luka Kotnik

Košarkarji Ilirije so uspešno prestali prvo veliko gostovanje v ligi Aba. Crvene zvezde, ki je izgubila uvodno tekmo sezone v Zadru, niso presenetili, vseeno pa so dostojno zastopali svoje barve in z dvignjeno glavo zapustili parket dvorane Aleksandar Nikolić v Beogradu.

Ilirija je v prvi četrtini za trenutek povedla, nato pa doživela delni rezultat 18:0, ki je stvari hitro postavil na svoje mesto. Čeprav so se Ljubljančani v nadaljevanju približali na trojko zaostanka, so domači suvereno prišli do prve zmage v sezoni.

Trener Stipe Modrić je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem, sedem jih je zadelo vsaj en poskus za tri točke, med strelce se jih je vpisalo enajst, največ točk pa so dosegli Tim Tomažič (17 točk, met 7:7, 5 skokov, 4 podaje), Jerome Green (15 točk, trojke 3:5, 8 podaj), Edo Murić (13 točk, trojke 3:4, 6 skokov) in Robert Jurković (13 točk, trojke 3:6).

Ilirija bo v 4. krogu prosta, 31. novembra jo čaka gostovanje pri Megi, v domačo dvorano pa se bo vrnila 10. novembra proti Spartaku.

* Izidi, 3. krog:

- petek, 17. oktober:

Bosna - Budućnost 82:91 (16:18, 25:42, 46:63)

Dunaj - Mega 88:81 (19:24, 47:43, 67:67)

- sobota, 18. oktober:

Igokea - Krka 87:71 (23:18, 40:35, 70:50)

- nedelja, 19. oktober:

Dubaj - Cluj-Napoca 81:77 (28:22, 41:34, 59:55)

Cedevita Olimpija - Zadar 97:72 (19:19, 47:36, 74:49)

Studentski centar - Split 85:77 (26:17, 47:45, 73:60)

- ponedeljek, 20. oktober:

Crvena zvezda - Ilirija 101:87 (34:19, 54:44, 84:69)

Partizan - FMP 109:103 (21:23, 47:39, 68:69, 70:70)

yanay
20. 10. 2025 21.24
Ilirija si lepo nabira mednarodne izkušnje. Vesel sem, da ta mlada ekipa igra pogumno. velike zasluge ima tudi trener Modrić, ki mu ni težko v ogenj poslati tudi mlade in neizkušene igralce, saj bodo le tako pridobili dragocene izkušnje, ki so tako potrebne za rast v nadaljni karieri. Jurković bi lahko malo bolj izkoriščal svojo hitrost, saj ni pretežak in je zelo gibljiv. Če bi malo potreniral tudi centerske finte, bi z varanjem telesa in pametnim pivotiranjem zlahka prihajal mimo težjih in višjih centrov. Enako velja tudi za mladega Faganela, saj je zaradi svoje mladosti še prelahek in prešibak za prerivanje pod košem. Je pa zelo skočen in poznavanje gibanja pod košem bi mu zelo pomagalo pri realizaciji metov. Za vse mlade igralce pa velja, da je potrebno zelo veliko trenirati mete in to z vseh položajev, ne samo s trojk, da čimprej pridobijo zanesljivost pri metu.
