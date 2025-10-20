Crvena Zvezda porazila ilirijo

Košarkarji Ilirije so uspešno prestali prvo veliko gostovanje v ligi Aba. Crvene zvezde, ki je izgubila uvodno tekmo sezone v Zadru, niso presenetili, vseeno pa so dostojno zastopali svoje barve in z dvignjeno glavo zapustili parket dvorane Aleksandar Nikolić v Beogradu.
Ilirija je v prvi četrtini za trenutek povedla, nato pa doživela delni rezultat 18:0, ki je stvari hitro postavil na svoje mesto. Čeprav so se Ljubljančani v nadaljevanju približali na trojko zaostanka, so domači suvereno prišli do prve zmage v sezoni.
Trener Stipe Modrić je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem, sedem jih je zadelo vsaj en poskus za tri točke, med strelce se jih je vpisalo enajst, največ točk pa so dosegli Tim Tomažič (17 točk, met 7:7, 5 skokov, 4 podaje), Jerome Green (15 točk, trojke 3:5, 8 podaj), Edo Murić (13 točk, trojke 3:4, 6 skokov) in Robert Jurković (13 točk, trojke 3:6).
Ilirija bo v 4. krogu prosta, 31. novembra jo čaka gostovanje pri Megi, v domačo dvorano pa se bo vrnila 10. novembra proti Spartaku.
* Izidi, 3. krog:
- petek, 17. oktober:
Bosna - Budućnost 82:91 (16:18, 25:42, 46:63)
Dunaj - Mega 88:81 (19:24, 47:43, 67:67)
- sobota, 18. oktober:
Igokea - Krka 87:71 (23:18, 40:35, 70:50)
- nedelja, 19. oktober:
Dubaj - Cluj-Napoca 81:77 (28:22, 41:34, 59:55)
Cedevita Olimpija - Zadar 97:72 (19:19, 47:36, 74:49)
Studentski centar - Split 85:77 (26:17, 47:45, 73:60)
- ponedeljek, 20. oktober:
Crvena zvezda - Ilirija 101:87 (34:19, 54:44, 84:69)
Partizan - FMP 109:103 (21:23, 47:39, 68:69, 70:70)
