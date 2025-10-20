Crvena Zvezda porazila ilirijo

Košarkarji Ilirije so uspešno prestali prvo veliko gostovanje v ligi Aba. Crvene zvezde, ki je izgubila uvodno tekmo sezone v Zadru, niso presenetili, vseeno pa so dostojno zastopali svoje barve in z dvignjeno glavo zapustili parket dvorane Aleksandar Nikolić v Beogradu.

Ilirija je v prvi četrtini za trenutek povedla, nato pa doživela delni rezultat 18:0, ki je stvari hitro postavil na svoje mesto. Čeprav so se Ljubljančani v nadaljevanju približali na trojko zaostanka, so domači suvereno prišli do prve zmage v sezoni.