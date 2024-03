Crvena zvezda prekinila črno serijo

Crvena zvezda je v drugi četrtini stvari vzela v svoje roke in začela nadzorovati potek dvoboja, ki ga je na koncu suvereno dobila. Za ekipo iz Beograda je to 11. zmaga v tej sezoni ob 20 porazih, trenutno je 16. zasedba Evrolige, le pred Asvelom in berlinsko Albo Žige Samarja.

Monaco je doma tesno premagal Valencio z 79:78 in zabeležil 20. letošnjo zmago, s katero je trenutno na četrtem mestu na lestvici. Monačani so odločno dobili prvo četrtino (25:15), nato pa so prednost do konca uspešno zadržali, četudi ne najbolj prepričljivo.

Dvoboj drugouvrščene Barcelone in četrtouvrščenega Panathinaikosa v Atenah so dobili domači košarkarji, ki so s tem prehiteli Monaco in Barcelono ter se povzpeli na drugo mesto za Real (25-6). Vsi trije klubi so v razmerju zmag in porazov izenačeni pri 20-11.