Košarka

Crvena zvezda previsoka ovira za Ilirijo

Ljubljana, 04. 01. 2026 19.18 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Boban Marjanović

Košarkarji Perspektive Ilirije so v 13. krogu lige Aba v Ljubljani izgubili proti Crveni zvezdi s 74:91 (24:25, 43:42, 57:69). Najboljši strelec tekme je bil center domačih Boban Marjanović s 17 točkami.

Crvena zvezda je pred polnimi tribunami Tivolija rutinsko opravila svojo nalogo. Čeprav večji del tekme ni bila na svoji evroligaški ravni, je ob pravem času znala dodati plin in prišla do zanesljive zmage, s katero je ohranila stik z vodilnima ekipama skupine Cedevito Olimpijo in Budućnostjo.

Ilirija je bila ves prvi polčas, v katerem je vodila tudi za sedem točk (36:29), enakovreden tekmec favoriziranim Beograjčanom. Dobila ga je za točko, izid pa bi bil zanjo lahko še ugodnejši, če bi bila nekoliko bolj odločna pod košema, gosti so namreč po zaslugi skoka do točk prihajali po drugih ali celo tretjih akcijah.

Odločilni trenutki tekme pa so se zgodili v tretji četrtini. Ljubljančani so najprej znali odgovoriti na prvi nalet tekmecev, ki so tretji del začeli z delnim izidom 8:0, na drugega pa ne več, ob koncu četrtine je Crvena zvezda vodila z 12 točkami razlike.

Na začetku zadnjega dela je prednost še povečala, nato nekoliko popustila, Ilirija je prišla do osem točk zaostanka, toda panike v gostujočih vrstah ni bilo, do konca tekme so prednost le še višali. Ilirija je zadela le dva meta za tri točke, gosti 14, niso pa imeli izstopajočega strelca. Tako je bil najboljši strelec tekme center domačih Boban Marjanović, dosegel je 17 točk.

Liga ABA, 13. krog, izidi tekem:
Bosna - Zadar 93:85 (17:17, 40:42, 60:63, 77:77)

Cedevita Olimpija - Spartak 86:65 (19:11, 45:29, 66:50)

Cluj-Napoca - FMP 93:65 (27:13, 55:32, 73:46)

Krka - Studentski centar 77:65 (17:17, 39:35, 58:51)

Borac - Partizan 91:106 (24:30, 47:56, 72:79)

Perspektiva Ilirija - Crvena zvezda 74:91 (24:25, 43:42, 57:69)

košarka liga aba perspektiva ilirija crvena zvezda 13. krog

