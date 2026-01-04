Crvena zvezda previsoka ovira za Ilirijo

Crvena zvezda je pred polnimi tribunami Tivolija rutinsko opravila svojo nalogo. Čeprav večji del tekme ni bila na svoji evroligaški ravni, je ob pravem času znala dodati plin in prišla do zanesljive zmage, s katero je ohranila stik z vodilnima ekipama skupine Cedevito Olimpijo in Budućnostjo.

Ilirija je bila ves prvi polčas, v katerem je vodila tudi za sedem točk (36:29), enakovreden tekmec favoriziranim Beograjčanom. Dobila ga je za točko, izid pa bi bil zanjo lahko še ugodnejši, če bi bila nekoliko bolj odločna pod košema, gosti so namreč po zaslugi skoka do točk prihajali po drugih ali celo tretjih akcijah.