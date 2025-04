Crvena zvezda po podaljških končala evroligaško pot

Obe tekmi sta bili negotovi vse do konca. Pariz je v Madridu sicer ves čas vodil, tudi za 13 točk ob koncu tretje četrtine. A Real se je v zadnjem delu nekajkrat približal na točko zaostanka. Več pa mu ni uspelo, gosti so bili v končnici mirnejši.

Vrhunci tekme Real Madrid – Pariz:

Še večjo dramo je ponudila tekma med Bayernom in Crveno zvezdo. Bila je polna preobratov, prvi polčas je pripadel Beograjčanom, ki pa so zelo slabo odigrali tretjo četrtino. A spet oživeli v zadnji, dve minuti in 44 sekund so spet prišli v vodstvo, kmalu zatem pa vodili za tri točke.

Toda tik pred koncem je spet bolje kazalo Bavarcem. Dve sekundi pred koncem jih je Carsen Edwards popeljal v vodstvo s 84:82, a Filip Petrušev je še našel čas in svoji ekipi zagotovil podaljšek.

V njem pa je beograjsko ekipo pokopal Srb v dresu Bayerna Vladimir Lučić, ki je na začetku zadel dva meta za tri točke, do konca pa Crveni zvezdi tekmecev ni več uspelo ujeti. Približali so se na točko zaostanka, a domači so znali odgovoriti in gostom niso več ponudili priložnosti za uspeh.

Petrušev je bil s 30 točkami najučinkovitejši igralec tekme, na drugi strani jih je Devin Booker dosegel 21, Lučić pa 13, a je bil z osmimi skoki najboljši skakalec.