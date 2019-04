CSKA Moskva osmič zaporedoma na zaključnem turnirju evrolige

Na drugi današnji tekmi je Barcelona premagala Efes Pilsen z 82:72 in izsilila odločilno peto tekmo, ki bo 1. maja v Istanbulu. Slovenski reprezentant Jaka Blažič je uspeh soigralcev spremljal s klopi.

Četrtfinalno serijo na tri zmage so najhitreje končali branilci naslova, košarkarji Real Madrida, ki so grški Panathinaikos odpravili s 3:0. Eno tekmo več so potrebovali igralci Fenerbahčeja, vodilni po rednem delu, ki so odpor Žalgirisa strli s 3:1. Njihov tekmec v polfinalu bo CSKA Moskva, ki je danes osmič zapored postala udeleženka zaključnega turnirja.

Izida:

Baskonia Vitoria - CSKA Moskva 83:92

(CSKA Moskva je dobila serijo s 3:1 v zmagah)

Barcelona- Anadolu Efes Istanbul 82:72

(Jaka Blažič ni igral za Barcelono)

(Barcelona je serijo izenačila na 2:2)