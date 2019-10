CSKA Moskva zanesljivo do zmage v Berlinu

CSKA Moskva je zmagam nad Valencio, Bayernom in Himkijem dodal še prepričljiv uspeh v Berlinu, kjer so varovanci Dimitriosa Itoudisa slavili z 82:66. To je bila še četrta zmaga Moskovčanov, prav na vseh štirih evroligaških tekmah pa so slavili prepričljivo - z dvomestno razliko. Tokrat je bil najboljši strelec CSKA-ja Mike James z 22 točkami, Darrun Hilliard pa jih je dodal 21.

Evroliga, 4. krog:

Alba Berlin - CSKA Moskva 66:82

Žalgiris Kaunas - Lyon-Villeurbanne 70:56