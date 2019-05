CSKA osmič prvak evrolige, Real tretji

Košarkarji CSKA Moskve so vnovič zmagovalci evrolige, potem ko so v velikem finalu v Vitorii premagali turško zasedbo Anadolu Efes z 91:83. To je še osmi naslov za omenjeno rusko zasedbo. Košarkarji Real Madrida pa so v tekmi za tretje mesto na zaključnem turnirju evrolige v Vitorii premagali Fenerbahče s 94:75.

CSKA Moskva FOTO: AP Prva strelca ruske zasedbe sta bila Will Clyburnin Cory Higgins, ki sta vknjižila po 20 točk. Izjemni francoski branilec Nando de Colo je dodal 15 točk. Pri poražencih je znova izstopal Shane Larkin, a njegovih 29 točk več kot za naslov podprvakov ni bilo dovolj. CSKA je zadnjič na prestol Evrope stopil leta 2016, ko je v finalu premagal prav tako turško zasedbo Fenerbahčeja. Real zalepil obliž na rano

Tekma za tretje mesto je bila ponovitev lanskega finala iz Beograda. Tako kot v Srbiji so zmagali Španci, desetkratni evropski prvaki, ki so turško zasedbo v zadnji četrtini nadigrali s 25:12. Fenerbahče, ki je pred zadnjimi desetimi minutami zaostajal le 63:69, nato pa šest minut in pol ni dosegel koša, je v Vitorii doživel dva huda poraza. V Španijo je prišel kot prvi favorit in vodilni po rednem delu. V polfinalu ga je premagal mestni tekmec Anadolu Efes z 92:73, z devetnajstimi točkami razlike pa je izgubil tudi brezpredmetno tekmo za tretje mesto. Zasedbi Željka Obradovića je lahko v tolažbo naziv MVP evrolige, ki ga je prejel Jan Vesely, ter uvrstitev dveh igralcev v idealno peterko. Poleg Veselyja še Kostasa Sloukasa. Ob njiju so v njej Nick Calathes (Panathinaikos Atene), Will Clyburn (CSKA Moskva) in Brandon Davies (Žalgiris Kaunas). Pri zmagovalcih je ob stoodstotnem metu 11:11 23 točk dosegel Gustavo Ayon (11 skokov), pri poražencih pa je bil prvi strelec Kostas Sloukas s 17 točkami.