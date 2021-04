CSKA še drugič boljši od Fenerbahčeja, 'Barca' izenačila serijo

Moskovčani so s kolektivno predstavo postopoma zlomili odpor gostujočih varovancev nekdanjega slovenskega selektorja Igorja Kokoškova. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Daniel Hackett s 14 točkami in devetimi podajami, medtem ko je Tornike Šengelia 11 točkam dodal še po sedem skokov in asistenc. Pri turški ekipi je bil daleč najbolj učinkovit Marko Gudurić s 27 točkami.

Na drugi večerni tekmi so Katalonci na kolena položili trdovratne tekmece iz Sankt Peterburga. Obe ekipi sta zelo nihali, v obojestranski igri vzponov in padcev pa je dvoboj končni epilog dobil šele v petminutnem podaljšku, potem ko se je redni del končal s 66:66.

Mož odločitve je bil Madžar Adam Hanga, ki je v izdihljajih podaljška najprej ukradel žogo tekmecem, nato pa 13 sekund pred koncem zadel oba prosta meta za vodstvo z 79:76. Gostujoča ekipa je po minuti odmora znižala na 78:79, zmago Barcelone pa je s črte za proste mete nato potrdil Cory Higgins. V španski ekipi je bil najbolj učinkovit Brandon Davies z 22, v ruski je Kevin Pangos dosegel točko več.