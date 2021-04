CSKA z zmago zaključil redni del evrolige

Rusi so se sicer po točkah izenačili z Barcelono, ki pa je dobila medsebojni tekmi ter tako osvojila prvo mesto po štiriintridesetih krogih in nagrado 1,5 milijona evrov. CSKA se je moral zadovoljiti z 850.000 evri.

V izločilnih bojih na tri zmage, ki se bodo začeli naslednji teden, bo nastopil le en slovenski košarkar. Žan Mark Šiško se bo v dresu Bayern Münchna meril z Armanijem iz Milana. Preostali pari so Barcelona – Zenit Sankt Peterburg, CSKA Moskva – Fenerbahče in Anadolu Efes – Real Madrid.

Znani so termini prvih tekem. 20. aprila sta para Efes Anadolu – Real Madrid (19.00) in Armani Milano – Bayern München (20.45), 21. aprila pa CSKA Moskva – Fenerbahče Istanbul (19.00) ter FC Barcelona – Zenit Sankt Peterburg (21.00). Druge tekme so na sporedu že 22. ter 23. aprila.