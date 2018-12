Cuban: Če bi poslali naše otroke v Slovenijo, bi bila NBA tisočkrat boljša

Marc Cuban je velik zaljubljenec v košarko in je eden od lastnikov klubov v ligi NBA, ki izjemno čustveno in zavzeto spremljajo tekme Mavericksov. Obenem pa ta 60-letni Američan zelo ceni evropsko košarko, o čemer pričajo njegove besede in pa tudi dejstvo, da je bil dolga leta prvi zvezdnik moštva Nemec Dirk Nowitzki in pa seveda to, da je Dallas v svoje vrste zvabil Luko Dončića. Mladi Slovenec je bil na letošnjem naboru lige NBA izbran kot tretji, po menjavi je pristal v Dallasu, ki si ga je zelo želel.

"Če pogledate košarkarsko izobrazbo otrok, ki začnejo igrati pri enajstih letih v Evropi, še posebej v Sloveniji, ki je košarkarsko naravnana. Če bi vzeli naše najboljše otroke, da jih pošljemo v Slovenijo, da dobijo izobrazbo, bi bila liga NBA tisočkrat boljša. Oni se samo učijo kako igrati košarke, medtem ko se naši fantje učijo, kako je sprovocirati tekmeca in sestaviti svoje posnetke," je za spletno stran eurohoops povedal Cuban.