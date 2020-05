Cuban ima načrt za zaključek sezone: Več tekem v končnici, več vznemirjenja, več pomembnih dvobojev

Luka Dončić in Mark Cuban

Vodstvo ekipe Golden State Warriors je že pred tem najavilo, da bi bilo treba kakršno koli nadaljevanje sezone jemati, kot da so že na dopustu. Zvezdnik Portland Trail Blazers Damian Lillardpa je izjavil, da ne bo sodeloval v nadaljevanju lige, če njegova ekipa ne bo imela realnih možnosti za končnico. Po predlogu Marka Cubana bi Lillard tako imel za kaj igrati, Warriors pa bi bili ob Minnesoti edini brez možnosti za preboj v zaključne boje. Kljub vsemu pa bi njihove tekme pomenile veliko v finančnem smislu, po pisanju ameriških medijev je namreč v pogodbah televizijskih pravic zapisano, da morajo odigrati najmanj 70 tekem rednega dela. V času prekinitve lige so jih moštva odigrala med 63 in 67. Dodatni dve mesti za vsako od dveh konferenc v končnici bi dali priložnost skoraj vsem ekipam, da se prebijejo vanjo. Cuban predlaga še, da bi 20 ekip, ki bi se prebile v končnico, rangirali ne glede na konferenco, v kateri nastopajo.