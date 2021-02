Cuban ostro nad novinarja, ki je Dončića označil za milo jero: Pojma nimaš!

ESPN-ov novinar in analitik Zach Lowe je v enem od svojih podkastov (The Lowe Post, op. p.)Luko Dončića označil za milo jero, stokavca, ki se nenehno pritožuje pri sodnikih. "Dončić je postal eden največjih stokavcev v ligi. To je postala že konstanta. Vsakič, ko prodira pod obroč, se pritožuje pri sodnikih," je dejal 43-letni novinar ESPN.

Oster odziv Cubana

"Povem vam natančno to, kar si mislim. J**i se, Zach Lowe. Pojma nimaš," je z uporabo kletvic vse skupaj pokomentiral 62-letni Cuban, sicer uspešen poslovnež in strastni privrženec košarke. "Poznam Luko Dončića in vem, da ni velik jamravec," je bil jasen Cuban.

"Gre le za to, da je zelo strasten. Ni mu vseeno, želi si zmagovati. Toda ne, ni mila jera. Je žogar," je zaključil lastnik franšize Mavericks, ki nikoli ne skriva tega, kako zelo pomemben je Dončić za Maverickse. O tem je spregovoril tudi na zadnji konferenci Sporto, več o tem si lahko preberete tukaj, ali pa si ogledate spodnji videoposnetek.