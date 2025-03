Cuban: Lahko odmislimo vse, a Dallas je premalo iztržil za Dončića

"V klubski strukturi trenutno ni niti ene kompetentne osebe s področja komuniciranja z javnostjo, ki bi se sistematsko lotila tako zahtevne naloge, kot je bil omenjeni prestop dovčerajšnjega prvega zvezdnika franšize. Vse skupaj se je izšlo v veliko škodo Dallasa, ki je prehodil (hitro) pot od velikega finalista prvenstva do trenutno ene najmanj priljubljenih franšiz v ligi. Meni je kot nekdanjemu večinskemu lastniku zelo žal za trenutno stanje v klubu, a škodo za nazaj bo zelo težko popraviti," je bil jasen Cuban, ki se je v nadaljevanju dotaknil tudi (slabega) iztržka ob prodaji zvezdnika takšnega kova, kot je Luka Dončić.

Veliki ljubitelj lika in dela slovenskega košarkarskega superzvezdnika Mark Cuban se je v zanimivem pogovoru za WFAA med drugim obregnil ob zelo pomanjkljivo komunikacijo vodstva Dallas Mavericks. Slednje se je po njegovih besedah zelo neposrečeno oziroma nespretno lotilo komuniciranja z javnostjo po šokantni menjavi in odhodu Luke Dončića k Los Angeles Lakersom.

"Poglejte, prodaja kot prodaja je del kulture športa v Združenih državah Amerike. To še ni tako sporno, kot je sporen mizeren iztržek ob prodaji najboljšega košarkarja. Nihče mi ne bo rekel, da je v zameno za Dončića dovolj pripeljati Anthonyja Davisa, ki ga sicer zelo spoštujem, Maxa Christieja in prvi izbor na naboru Los Angeles Lakersov leta 2029. Lahko odmislimo vse, a Dallas je premalo iztržil za Dončića," je brez dlake na jeziku dejal Cuban in se spomnil podobnega primera iz daljnjega leta 2004, ko je kot sicer prosti igralec vrste Dallasa zapustil legendarni kanadski organizator igre Steve Nash, ki je pozneje v dresu Phoenix Sunsov dvakrat osvojil naziv najkoristnejšega igralca lige NBA.

"Tedaj se nam je vse skupaj izšlo z osvojitvijo naslova prvaka leta 2011 z Dirkom Nowitzkim na čelu. Sicer bi se nam slabo pisalo. A v primerjavi s tokratno menjavo takrat ni bilo družbenih omrežjih, tako da vsak, ki bi imel pet minut časa, ni mogel izraziti svojega gneva nad klubskim vodstvom. Dejstvo pa je, da se (hude) napake dogajajo in se bodo dogajale tudi v prihodnje. Največja težava Mavsov v tem trenutku je, da ne poznajo načina, kako se sproprijeti s to situacijo, ki je peklensko zahtevna. Treba je znati pojasniti javnosti, zakaj si nekaj izpeljal, kot si izpeljal," je še pristavil Cuban v pogovoru za WFAA.