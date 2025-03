Cuban o menjavi Dončića: Bil sem osupel, nisem se strinjal

Mark Cuban je o menjavi prvič javno spregovoril s soustanoviteljem Microsofta Billom Gatesom in takrat izjavil, da je to tako, kot bi operacijski sistem Windows 11 zamenjal za "slabšo verzijo" Windows 10. Mesec dni kasneje je v pogovoru za WFAA pokritiziral komunikacijo vodstva franšize in zatrdil, da je Dallas zanj premalo iztržil. Tokrat je gostoval na podkastu "Your Mom's House" in izdal še več informacij o poteku zgodovinske menjave.

"Bil sem na Floridi, ko sem prejel sporočilo našega športnega direktorja Nica Harrisona. Mislil sem, da sprašuje za moje mnenje, nato pa sem hitro ugotovil, da mi sporoča, da se je zgodila menjava. Rekel sem mu, da se s tem ne strinjam, a žal o tem ne odločam jaz," je povedal Cuban.