Cuban po izpadu Dallasa: Vemo, da nekaj gradimo. In to je šele začetek

"Ponosen sem na fante. Še bolj ponosen sem na to, kdo so, in kaj so pokazali na igrišču, kot na to, kaj vse nam je uspelo na igrišču," je po dobri predstavi Mavericksov proti favorizirani zasedbi Los Angeles Clippers, proti kateri so izgubili z 2:4, poudaril Mark Cuban . "Kot verjetno vsi dobro veste, ni bilo lahko biti stran od družin, ne skrbeti za njih, izpustiti pomembne trenutke življenja, biti nezmožen objeti svoje otroke. In za povrh še skrbeti za našo izjemno deželo in ji pomagati v boju proti rasizmu," je dogajanje v mehurčku v Orlandu v čustvenem pogovoru za Dallas Morning News opisal Cuban.

Ob izpadu Dallasa ne gre pozabiti, da so Mavsi v končnici bili pošteno oslabljeni, saj je polovico serije manjkal izvrstni latvijski center z mehko roko Kristaps Porzingis , že prej pa je sezono zaključil za Luka zelo pomembni Dwight Powell . Na trenutke je tako trener Dallasa Rick Carlisle na igrišču imel precej evropsko postavo: Luka Dončić , Maxi Kleber in Boban Marjanović . "Luka je eden najbolj bojevitih košarkarjev, ki sem jih kdaj videl v tej ligi – pa sem tu že 35, 36 let," je po izpadu povedal Carlisle. "Je izjemen mladi košarkar, ki se izboljšuje vsako leto," je še dodal trener Dallasa.

Pred to sezono je Luka Dončić dejal, da je cilj končnica. Potem ko je to Dallasu relativno enostavno uspelo, so apetiti narasli. Ob izenačenju serije s Clippersi na 2:2 je bilo jasno, da so Mavsi začeli verjeti tudi o preboju v drugi krog. A brez pomembnega Porzingisa, ki je izpustil četrto, peto in šesto tekmo, pač ni šlo. Pokazalo se je, da Dončić ob sebi nima dovolj kakovostnih košarkarjev, ki bi njegove natančne podaje znali pretvoriti v koše. Na zadnjih tekmah je zatajil predvsem Tim Hardaway ml., ki v končnici še zdaleč ni upravičil zapravljenih milijonov Dallasa. Pogled v prihodnost je jasen: ob dokaj ugodnem 'salary capu' imajo Mavsi v posezonskem obdobju lepo priložnost, da z eno ali dvema močnima okrepitvama (na položaju št. 3 in št. 4 ali 5.) postanejo kandidati za naslov. A znova bo vprašanje, kako se bo odrezalo vodstvo pri lovljenju zvezdnikov ... Tudi Dončić bi v prihodnji sezoni moral dobiti več zaščite pri sodnikih, ki so v tej sezoni mnogokrat spregledali očitne prekrške nad Ljubljančanom. Sploh če vemo, kakšnega tretmaja so deležniJames Harden, LeBron James inKawhi Leonard. Ob dejstvu, da Luka ne bo tako pretepen, kot je bil v tej sezoni, pa bi se mu v napadu odprlo še več prostora za kreativnost.

Luka ob bok velikanom

Dončić bo zdaj imel precej časa, da še izboljša svojo igro, saj se bo nova sezona začela decembra, v kolikor ne bo kakršni koli zamikov zaradi pandemije novega koronavirusa. "Izenačili smo serijo proti morda najbolj talentirani in najbolj fizični ekipi v celotni ligi, to je bila težka serija, toda bila je izkušnja, ki smo jo potrebovali," je po zadnji tekmi razlagal Carlisle. "Bilo je nekaj izjemnih stvari v tej sezoni in veliko optimizma bo za prihodnost," je sklenil Carlisle.