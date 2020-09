Nesrečni West dočakal pomoč: Mark Cuban ga je odpeljal v hotel

Cuban, ki je predsednik Dallasa že vse od preloma tisočletja in je eno sezono pri Mavericksih sodeloval tudi z Westom, je starega znanca več dni neuspešno klical na telefonsko številko, ki naj bi jo uporabljal 37-letnik, nato pa je teksaški mogotec Westa pobral kar na bencinski postaji. Odpeljal ga je v hotel v Dallasu, kjer nekdanji soigralec zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa čaka na dogovor med Cubanom in svojo družino, ki se mu je očitno povsem odrekla.

Trajalo je več kot devet mesecev, a nekaj se v nesrečni zgodbi nekdanjega košarkarja Delonteja Westa le premika na bolje. Po visokoletečih napovedih številnih košarkarjev in košarkarskih delavcev v ligi NBA, ki so se po objavi januarske zgodbe o Westu zavzeli, da mu bodo pomagali, je konkretnejši korak storil lastnik ekipe Dallas Mavericks Mark Cuban . West, ki mu težave povzroča tudi bipolarna motnja, se je okoli novega leta pojavil v medijih zaradi fotografij, ki so ga prikazovale v zelo slabi luči. Sredi ceste v Washingtonu ga je v povsem razcapanih oblačilih pretepel neznanec, po povratku v Dallas pa se njegovo stanje očitno ni prav nič izboljšalo, saj je, sodeč po zadnjih podobah, prosil za denar na križišču.

Govorice so ga povezovale celo z mamo LeBrona Jamesa

Westa naj bi poskušali prepričati, da s pomočjo specialista začne zdravljenje odvisnosti. TMZje poročal, da se je Cuban ponudil, da bo pokril vse stroške zdravljenja za košarkarja, ki je po nekaterih ocenah s pogodbami v ligi NBA zaslužil najmanj 16 milijonov dolarjev (13,7 milijona evrov). Kot 24. na naboru so nekdanjega organizatorja igre univerze St. Joseph's leta 2004 izbrali Boston Celticsi, v ligi NBA pa je odigral 432 tekem in povprečno dosegal 9,7 točke, 3,6 podaje in 2,9 skoka. Kariero je končal leta 2012.

Že pred slovesom od igrišč je večkrat opozoril nase iz nepravih razlogov, leta 2009 je bil denimo pridržan zaradi posedovanja več kosov strelnega orožja, kot član Mavericksov pa je v svoji zadnji sezoni med tekmo z ekipo Utah Jazz potisnil prst v uho Gordona Haywarda. Leta 2010 je v javnosti odmevala tudi govorica, da je imel razmerje z Glorio James, mamo nekdanjega soigralca pri Cleveland Cavaliersih LeBrona Jamesa. Prvič so ga na ulicah med beračenjem "ujeli" leta 2016, ko je zatrdil, da zgolj pomaga nekemu brezdomcu, je pa priznal, da ima psihične težave.