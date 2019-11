Cuban: Poleti smo Dončiću rekli, da ne sme biti bolj okrogel kot lastnik franšize

Slovenski košarkar Luka Dončić z izvrstnimi predstavami v svoji drugi sezoni lige NBA dviga veliko prahu in dobiva vse več medijske pozornosti. Tokrat je bil telefonski gost šova Richa Eisena lastnik franšize Mavericks Mark Cuban , ki je razkril marsikaj skritega iz Dončićevega življenja. "In se je spravil v formo! Vse, kar smo mu naložili, je izpolnil," se je še, nanašajoč se na poletno garanje, pošalil 61-letnik. Nato pa v resnem tonu dodal: "Postaja vse bolj discipliniran, kar je osupljivo za 20-letnika. Dirk Nowitzki je bil najbolj discipliniran košarkar, s katerim sem se družil, toda pri 20, ko sem kupil ekipo, je Dirk pred tekmami in po njih jedel čokoladice in čips. Luka je disciplino osvojil še malce hitreje kot Dirk, kar je del enačbe," je dodal Cuban.

'Marsikaj je moralo iti prav, da smo na naboru dobili Dončića' Cuban se je po letu in pol dotaknil tudi nabora, na katerem je veliko prahu dvignila menjava Trae Young - Luka Dončić, po fenomenalnih predstavah Dončića v dobrem letu pa se javnost sprašuje, kako je mogoče, da Dončić ni bil izbran kot prvi. "Prvo, pred nami so bile druge ekipe. Običajno na naboru predvidevaš, kaj bodo ekipe pred teboj naredile, toda nikoli ne moreš biti stoodstoten. Domnevali smo, da bodo pri Phoenixu vzeli DeAndrea Aytona , nismo bili prepričani, kaj bodo naredili Kingsi, potem so vzeli Marvina Bagleyja III , nato smo po telefonu stopili v stik s Hawksi, s kateri smo se pogovarjali ves dan. Videti je bilo nekako tako: OK, imamo pet minut časa, da se dogovorimo. Odločiti se moramo. Pogovarjali smo se, nato pa so rekli: to je naša zadnja ponudba, odločiti se morate: da ali ne. Pogledal sem izvršnega direktorja Donnieja Nelsona in trenerja Ricka Carlislea in vprašal: ali je ta fant res tako dober, kot si mislimo, da je? Nato smo rekli da, nekaj minut pozneje smo izbrali Luko, vse ostalo je zgodovina," je pojasnil Cuban.

"Zakaj ste verjeli, da je ta fant nekaj posebnega?" je nato vprašal Eisen. "Spremljali smo ga, od njegovega 16. leta preko naših skavtov v Evropi. Kamor koli je odšel, je zmagal. In to star 16, 17 in 18 let. Pri 17 je igral proti Oklahomi (pripravljalna tekma v dresu Reala, op. p.). Imel je to zmagovalno mentaliteto, toda tudi spretnosti, ki so potrebne za to. Ne vem, ali je že na LeBronovem košarkarskem IQ-ju, toda bliža se temu. To plus njegova telesna priprava plus želja po treningu, napredovanju in učenju, ta celoten paket nas je prepričal, da ga moramo izbrati," je odgovoril lastnik franšize Dallas Mavericks.

Cuban razkril velik vpliv Nowitzkega na Dončiča

"Ampak Dirk je zdržal kar dolgo glede na slabe navade?" je provokativno dreznil Eisen."Zelo hitro se je naučil dobrih navad. Nič več dunajcev in čokoladic na gostovanjih. Dirk se ni dotaknil alkohola, ni jedel sladkarij, cvrte hrane zadnjih 15 let. Luka še ni tam, toda koraka po tej poti," je odgovoril Cuban."Moral je videti, kako trdo je Dirk delal, kako discipliniran je bil, kako je delal z navijači, kako je pazil nase. Glede na to, da je bil star 19 let, ko je prišel, je že takrat bil kar navdušujoč, še posebej za ta leta. Toda NBA je drugačen svet. To, da je videl etiko in disciplino Dirka, je pri njem zagotovo naredilo razliko. Še vedno se precej pogovarjata," je še obelodanil 61-letni ameriški poslovnež. V zaključku pogovora je še priznal, da jim na Dončića ni treba paziti in ga nadzorovati."Je nagajiv, a zrel. Ni ravno tako, da ga moramo nadzorovati. Ustalil se je v Dallasu, ima nutricionista, ki skrbi zanj. Ima vsa orodja ... skušamo upoštevati, da ne gre le za telo in sposobnosti, temveč tudi za psiho," je zaključil Cuban.