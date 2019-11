Cuban preveril Dončićev 'six-pack': Nima ga še, a je bliže kot v pretekli sezoni

"Ali ste pričakovali, da bo Luka v drugi sezoni igral tako dobro, kot igra zdaj?" se je glasilo vprašanje 61-letnemuMarku Cubanu. "Seveda, to je Luka. Nah, mislim ... Ne. Vsako sezono je boljšo, kar je rezultat trdega dela. Ena izmed stvari, ki se jih je Luka naučil po pretekli sezoni, je potrebna disciplina pri dieti, treningih, vajah, ki so pomembne, da preživiš NBA sezono,"je povedal lastnik franšize Dallas Mavericks, ki ne skriva navdušenja nad senzacionalnim Dončićem, ki je ljubitelje lige NBA osvojil po vsega dveh mesecih igranja med elito.

LUKA DONCIC

Mnogi so Ljubljančanu napovedali težko delo v novi sezoni, potem ko je imel izvrstno debitantsko sezono, češ da bo težko ponovil številke iz lanske sezone. Dončić je po vsega nekaj tekmah hitro zaprl usta skeptikom in se še utrdil v poveljstvu ekipi Mavsov. Trenutno je celo na tretjem mestu ESPN-ove razpredelnice najboljših NBA-košarkarjev. Pred njim sta le lanskoletni MVP Giannis Antetokounmpo in drugi najboljši košarkar redne sezone James Harden. "Tekme so daljše kot v Evropi, bolj fizične. Naučil se je in še bolj pomembno je, da se je z ustrezno disciplino prilagodil," je nad Lukovim pristopom navdušen Cuban.

