Cuban priznal: Spet blizu tega, da bi kandidiral za predsednika ZDA

Cuban (na fotografiji) je v Dallas pripeljal prvi in do zdaj edini naslov v zgodovini kluba. Leta 2011 so Mavsi v finalu premagali ekipo Miami Heat s slavnim triom LeBron James-Chris Bosh-Dwyane Wade.

Karizmatični Mark Cuban, ki je ob vstopu v novo tisočletje kupil večinski delež Dallas Mavericksov, na čelu katerih je že okroglih 20 let, pogleduje proti politični karieri. In to ne kateri koli ‒ Cuban je namreč v podcastu The Axe Files, kjer ga je gostil komentator CNNDavid Axelrod, nekdanji uradnik v administraciji predsednika Baracka Obame, razkril, da je v preteklem mesecu najel raziskovalce javnega mnenja glede svoje kandidature za predsednika države.

Donald Trump, ki je podobno kot Cuban pred vstopom v politiko še dodatno zaslovel s pomočjo resničnostnega šova, se bo na volitvah najverjetneje pomeril z Joejem Bidnom, proti katerima pa je 61-letnik po rodu iz Pittsburgha priznal, da ne bi imel možnosti.

Med neodvisnimi do 77 odstotkov podpore

"Ugotovili so, da bi vzel nekaj glasov Donaldu Trumpu, še posebej od neodvisnih," je dejal Cuban."V troboju med mano, Bidnom in Trumpom sem prevladoval med glasovi neodvisnih ‒ dobil sem kakšnih 77 odstotkov, uspelo mi je vzeti nekaj glasov Donaldu in nekaj glasov Bidnu. A skupno sem dosegel le 25 odstotkov. Analizirali smo na vse načine, na vse načine smo to pregledali, projektirali. In videli smo, da bi dosegel le 25 odstotkov. Zato nisem nadaljeval."

Lastnik kluba, za katerega igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, se je s kandidaturo spogledoval že leta 2016, a se nato zanjo ni odločil in je pozneje podprl poraženo Hillary Clinton. Glede Trumpa je Cuban sprva upal, da bo dober za posel, a zdaj pravi, da je s svojo kontroverzno retoriko izgubil vso njegovo podporo. Cuban je po tem, ko je na volitvah zmagal Trump, še naprej pogreval idejo, da bi se za predsedniški mandat potegoval letos. Septembra je sicer dejal, da njegova družina temu nasprotuje, Axelrodu pa je zaradi dvomov o trdnosti Bidnove kandidature zdaj namignil, da načrtov še ni povsem opustil. Dodal je še, da ga ne skrbi, da bi kot neodvisen kandidat do zmage lahko pomagal ravno Trumpu.

'Trump nikakor ni vodja'

"O tem nisem toliko (razmišljal). Preprosto nisem misli, da bi lahko zmagal," je nadaljeval Cuban."Moja tekmovalna plat je menila, da bi mi, ko bi ljudje slišali, kako govorim, ko bi ljudje slišali za moja stališča, ko bi ljudje slišali za dejstvo, da razumem to, o čemer govorim, da razumem tehnologijo in da nihče od kandidatov tehnologije ni razumel, morda lahko uspelo. Ni šlo toliko o tem, da bi se na volitvah prevesila tehtnica na eno ali drugo stran, a mislim, da mi je raziskovalec rekel, da bi morda lahko splezal še višje, a da bosta na koncu vseeno odločala preostala kandidata.

Kot rečeno, si je Cuban, podobno kot Trump, javno podobo zgradil (tudi) s pomočjo resničnostnega šova. Shark Tank na televiziji ABCje izjemno priljubljen, pred novembrskimi volitvami pa je Cuban še dejal, da v tem trenutku ni pripravljen podpreti nobenega kandidata.

"Mislim, da je začel v redu. Niso mi bile všeč specifike davčnega načrta, menil sem, da bi morali davke na dobiček malce znižati,"še pravi Cuban. "Sam jih ne bi tako močno znižal. Ne verjamem niti, da bi morali osebne davke znižati tako močno, kot so jih. Morali bi jih zvišati za ljudi, kakršen sem sam. Razumem, kako je republikancem in konservativcem všeč dejstvo, da poskuša nagniti sodstvo, a razen tega mislim, da je žrtev. Nikakor ni vodja. Nikakršnih komunikacijskih spretnosti nima. Do današnjega dne ni nič njegova krivda. Nikoli ni ničesar priznal, ne moreš pa biti vodja svobodnega sveta in vedno igrati na karto žrtve. To ne deluje, ima nasprotni učinek in nas je pripeljalo do globalne oslabitve."