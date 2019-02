'Dončić in Porzingis lahko presežeta dvojec Nowitzki - Nash'

Latvijec Kristaps Porzingis se novemu soigralcu Luki Dončiću to sezono sicer še ne bo pridružil na igrišču, a ko se bo priključil ekipi, si lastnik Mark Cuban želi, da bi podpisal dolgoročno pogodbo. "Naš cilj je, da obdržimo Dončića in Porzingisa skupaj naslednjih 20 let," je samozavestno dejal Cuban na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi novih okrepitev Dallasa , Porzingisu , Timu Hardawayu ml., Courtneyju Leeju in Treyu Burku . Latvijski "velikan" Porzingis , četrti izbor nabora NBA 2015, sicer ni igral vse od operacije, s katero so mu popravili raztrgano vez levega kolena lanskega februarja.

Menjava med New Yorkom in Dallasom zajema tudi odhod Tima Hardawayja mlajšega, Courtneyja Leeja in Treyja Burka v Teksas, v Madison Square Garden pa gredo DeAndre Jordan, Wesley Matthews in Dennis Smith mlajši.

Vodstvo Dallasa mu je dalo vedeti, da ne pričakuje, da bo Porzingis to sezono kaj igral za zdajšnje moštvo, New York Knicks. "Ves ta čas sem bil zelo potrpežljiv, upošteval sem nasvete zdravnikov, in tudi ostal bom potrpežljiv. Ne smemo prehitevati. Skupaj z zdravniško ekipo bomo poiskali najboljšo rešitev za vrnitev na parket," je dejal 23-letni Porzingis in dodal, da imata z 19-letnimDončićem "super odnos", saj sta večkrat igrala drug proti drugemu v Evropi. Cuban že ima pred očmi, kot pravi, prihodnost svoje ekipe naslednjih 20 let. Porzingis bi lahko z najboljšim novincem lige NBA, Dončić je nagrado osvojil že trikrat zapored, tvoril dinamičen dvojec, ki bi po mnenju Cubana zaznamoval ligo NBA v naslednjih dveh desetletjih. Dončić je bil novinec meseca novembra in decembra, najboljši med rookieji je bil tudi januarja, ko je v povprečju dosegal po 22,4 točke, 8,1 skoka in 6,4 podaje na tekmo. Skupno je trikrat zbral vsaj 30 točk, ob tem ima dva trojna dvojčka - postal je prvi najstnik v zgodovini NBA, ki mu je to uspelo. Nekdanji MVP evrolige je na petih zaporednih tekmah dosegel vsaj 25 točk in s tem dosežkom postal prvi po Stephenu Curryju leta 2010. Ob tem je imel na štirih zaporednih tekmah vsaj 25 točk, pet skokov in pet podaj, s čimer je postal prvi rookie s takšnim dosežkom po legendarnem Michaelu Jordanu v sezoni 1984/85.