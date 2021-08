Cuban in druščina že v Sloveniji

Lastnik Dallasa Marc Cuban , novopečeni svetovalec in nekdanji član kluba iz Dallasa Dirk Nowitzki , (novopečeni) glavni trener Jason Kidd , generalni menedžer Nico Harrison in njegov pomočnik Michael Finley bodo v Sloveniji obiskali Luka Dončića in mu v podpis ponudili petletno pogodbo, ki mu bo prinesla več kot 200 milijonov dolarjev.

Predvsem zaradi Luka Dončića je tekme Slovenije redno spremljal lastnik ekipe iz lige NBA Dallas Mavericks Mark Cuban, ki je po vsaki tekmi "tvitnil" kakšno pohvalo in spodbudo v slovenščini. Nič drugače ni bilo po porazu z Avstralijo. "Čestitke odlični ekipi. Zdaj svet pozna slovensko košarko!" je zapisal in v sporočilu označil Dončića, Luko Rupnika, Košarkarsko zvezo Slovenije, Mika Tobeyja ter Zorana in Gorana Dragića.

Po nekaterih informacijah naj bi bil znesek 207 milijonov dolarjev (175 milijonov evrov). Najvišjo možno pogodbo si je Dončić prislužil, ker je bil v zadnjih dveh letih izbran v idealno peterko lige NBA. Nova pogodba bo veljavna od sezone 2022/23, ko se izteče trenutna pogodba slovenskega zvezdnika. V prihodnji sezoni bo zaslužil 10,2 milijona dolarjev (okoli 8,6 milijona evrov). Edino vprašanje je, ali bo pogodba vsebovala možnost, da igralec sodelovanje z ekipo prekine eno sezono pred njenim potekom. Ljubljančan je sicer nesporno prvo ime Dallasa, v preteklih dneh pa je z reprezentanco uspešno nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je Slovenija osvojila odlično četrto mesto. Z novim trenerjem Kiddom in predsednikom košarkarskih operacij Harrisonom se je Dončić do zdaj slišal zgolj preko aplikacije Facetime. Tako se bosta oba prvič osebno srečala z igralcem, ki bo s svojimi predstavami v ligi NBA v veliki meri odločal o uspešnosti obeh mož na vodilnih položajih v franšizah NBA. Harrison je namreč prvič v karieri na mestu vodilnega moža ene od franšiz v ligi NBA, Kidd pa je do zdaj kot trener vodil Brooklyn Netse in Milwakee Buckse. Slednji so ga leta 2018 odpustili. Od leta 2019 je bil Kidd pomočnik trenerja Los Angeles Lakersov. Pri tem pa so se pojavili tudi hudomušni "tviti" v smislu, da če že Cuban s sodelavci pride v Slovenijo, lahko pozornost nameni tudi Goranu Dragiću. Ta je pred kratkim Miami zamenjal za Toronto, v ligi NBA pa se je precej šušljalo, da bi ga lahko v kratkem pripeljali tudi k Dončiću v Dallas ...

Po obisku Dončića bosta Kidd in eden njegovih pomočnikov pot nadaljevala še v Latvijo na obisk k latvijskemu orjaku Kristapsu Porzingisu.