Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Čudež v Londonu: v devetih sekundah dosegli devet točk in zmagali

Ljubljana, 28. 11. 2025 09.27 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Svetovna košarkarska javnost strmi in se čudi. Se je zgodil pravi pravcati športni čudež? Kako drugače označiti komaj verjeten podvig litovske reprezentance, ki je v dobrih devetih sekundah kvalifikacijske tekme v Londonu domačim zabila devet točk in s košem v zadnji sekundi, bila je to tretja zaporedna trojka Ignasa Sargiunasa šokiranim Britancem ukradla zmago (89:88). Nekaj podobnega je pred leti uspelo NBA košarkarju Tracyju McGradyju, ki je v dresu Houstona San Antoniu v 33 sekundah zabil 13 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Epski junak obračuna na Otoku Ignas Sargiunas, ki je bil pri gostih s 27 točkami najboljši strelec, je v zadnji sekundi zadel odločilno trojko in tako poskrbel za izjemen preobrat. Še več, za 26-letnega košarkarja ekipe Rytas Vilnius je bila to tretja trojka v nizu v zgolj slabih desetih minutah tekme!!!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gostitelji so bili na odlični poti do zmage. Ob polčasu so proti favoriziranim Litovcem vodili s 51:38, slabih deset sekund pred koncem pa še z (neulovljivih) 87:80. Kazalo je na gladko zmago Otočanov in senzacijo, ki je nihče ni napovedal, nato pa se je pojavil omenjeni Ignas Sargiunas. Zadel je prvo trojko, zmanjšal razliko na štiri točke, a po zapravljenem napadu gostiteljev je čez tri sekunde zadel novo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prekršku nad domačim košarkarjem je ob zadetem le enem prostem metu razlika narasla na +2, nato pa je Sargiunas "potopil" še najbolj noro trojko od treh v zadnjih seklundah, le malo čez polovico je poskusil s "srečnim metom" in - zadel. Litovci so skočili v zrak, Britanci pa popadali po tleh. Ljubitelji košarke, predvsem tisti, ki ljubijo statistiko in številke pa so že izbrskali, da je podoben podvig v ligi NBA uspel Tracyju McGradyju, ki je v dresu Houstona na tekmi proti ekipi San Antonio Spurs v 33 sekundah dosegel 13 točk. 

Spomnimo, Velika Britanija je bila celo v nevarnosti, da bi sploh ostala brez nastopa v kvalifikacijah za SP, potem ko je Fiba oktobra zaradi napak v poslovanju suspendirala krovno košarkarsko zvezo (BBF). Pred dnevi se je spor zgladil, potem ko je Super League Basketball z Fibo sklenila sporazum o priznanju.

košarka fiba litva velika britanija
Naslednji članek

Dončić pred Dallasom: Prosim, naredite nekaj s parketom. Je spolzek in zelo nevaren

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
28. 11. 2025 10.04
+1
Donćića bo kap, če je tole prebral.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384