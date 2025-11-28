Čudež v Londonu: v devetih sekundah dosegli devet točk in zmagali

Epski junak obračuna na Otoku Ignas Sargiunas , ki je bil pri gostih s 27 točkami najboljši strelec, je v zadnji sekundi zadel odločilno trojko in tako poskrbel za izjemen preobrat. Še več, za 26-letnega košarkarja ekipe Rytas Vilnius je bila to tretja trojka v nizu v zgolj slabih desetih minutah tekme!!!

Gostitelji so bili na odlični poti do zmage. Ob polčasu so proti favoriziranim Litovcem vodili s 51:38, slabih deset sekund pred koncem pa še z (neulovljivih) 87:80. Kazalo je na gladko zmago Otočanov in senzacijo, ki je nihče ni napovedal, nato pa se je pojavil omenjeni Ignas Sargiunas. Zadel je prvo trojko, zmanjšal razliko na štiri točke, a po zapravljenem napadu gostiteljev je čez tri sekunde zadel novo.

Po prekršku nad domačim košarkarjem je ob zadetem le enem prostem metu razlika narasla na +2, nato pa je Sargiunas "potopil" še najbolj noro trojko od treh v zadnjih seklundah, le malo čez polovico je poskusil s "srečnim metom" in - zadel. Litovci so skočili v zrak, Britanci pa popadali po tleh. Ljubitelji košarke, predvsem tisti, ki ljubijo statistiko in številke pa so že izbrskali, da je podoben podvig v ligi NBA uspel Tracyju McGradyju, ki je v dresu Houstona na tekmi proti ekipi San Antonio Spurs v 33 sekundah dosegel 13 točk.

Spomnimo, Velika Britanija je bila celo v nevarnosti, da bi sploh ostala brez nastopa v kvalifikacijah za SP, potem ko je Fiba oktobra zaradi napak v poslovanju suspendirala krovno košarkarsko zvezo (BBF). Pred dnevi se je spor zgladil, potem ko je Super League Basketball z Fibo sklenila sporazum o priznanju.