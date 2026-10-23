Čudežni slovenski deček do rekorda v Evroligi tik pred polnoletnostjo

Stefan Joksimović je proti vodilni ekipi tekmovanja Panathinaikosu v Atenah dosegel 13 točk in zrušil svoj osebni rekord. Pred tem je bil njegov najboljši dosežek šest točk. Njegova Baskonia je izgubila 79:85, kar je njen šesti poraz.

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Joksimović, ki bo čez slabe tri tedne dopolnil 18 let, je igral dobrih 19 minut in upravičil zaupanje novega trenerja Velimirja Perasovića. Za dve točki je metal 3:3, trojke 2:6, ob tem pa je zbral še tri podaje in ukradeno žogo. Indeks 12 je bil tretji najvišji pri ekipi iz Španije.

Stefan Joksimović FOTO: KZS

Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ...

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Mladi Joksimović je (bo) to sezono še član Baskonie, prihodnje leto pa bo nato dobil pravico podati se na nabor lige NBA. Njegove delnice bodo zagotovo še dvignile tudi predstave v članski reprezentanci. Selektor Aleksander Sekulić nanj še kako računa.

17-letnik je sicer debitiral na tekmi proti Estoniji, ko je novembra 2025 ob tesnem porazu takoj opozoril nase z devetimi točkami, štirimi skoki in dvema podajama. Doslej je za A-reprezentanco zbral štiri nastope, njegov strelski rekord pa je s tekme proti Češki, ko je dosegel 15 točk.