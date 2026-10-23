Čudežni slovenski deček do rekorda v Evroligi tik pred polnoletnostjo

Stefan Joksimović je proti vodilni ekipi tekmovanja Panathinaikosu v Atenah dosegel 13 točk in zrušil svoj osebni rekord. Pred tem je bil njegov najboljši dosežek šest točk. Njegova Baskonia je izgubila 79:85, kar je njen šesti poraz.
Joksimović, ki bo čez slabe tri tedne dopolnil 18 let, je igral dobrih 19 minut in upravičil zaupanje novega trenerja Velimirja Perasovića. Za dve točki je metal 3:3, trojke 2:6, ob tem pa je zbral še tri podaje in ukradeno žogo. Indeks 12 je bil tretji najvišji pri ekipi iz Španije.
Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ...
Mladi Joksimović je (bo) to sezono še član Baskonie, prihodnje leto pa bo nato dobil pravico podati se na nabor lige NBA. Njegove delnice bodo zagotovo še dvignile tudi predstave v članski reprezentanci. Selektor Aleksander Sekulić nanj še kako računa.
17-letnik je sicer debitiral na tekmi proti Estoniji, ko je novembra 2025 ob tesnem porazu takoj opozoril nase z devetimi točkami, štirimi skoki in dvema podajama. Doslej je za A-reprezentanco zbral štiri nastope, njegov strelski rekord pa je s tekme proti Češki, ko je dosegel 15 točk.
Evroliga je najprestižnejše mednarodno košarkarsko tekmovanje za klube v Evropi, ki ga organizira družba Euroleague Basketball. Ustanovljena je bila leta 2000 kot naslednica pokala FIBA EuroLeague. V njej tekmujejo najboljši evropski klubi, tekmovanje pa velja za drugo najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, takoj za ligo NBA. Zmaga v tem tekmovanju predstavlja vrhunec klubske kariere za evropske košarkarje in trenerje.
Nabor lige NBA (angleško NBA Draft) je letni dogodek, na katerem moštva iz lige NBA izbirajo igralce, ki želijo vstopiti v ligo in niso bili prej člani nobene ekipe v ligi. Večina izbranih igralcev prihaja iz univerzitetnih programov v ZDA ali pa so mladi talenti iz mednarodnih lig, kot je v tem primeru evropska košarka. Sistem nabora je zasnovan tako, da slabše uvrščene ekipe iz prejšnje sezone dobijo večje možnosti za izbor najbolj obetavnih mladih talentov, s čimer se skuša ohranjati konkurenčnost med vsemi moštvi v ligi.
Velimir Perasović je nekdanji hrvaški košarkar in eden najbolj priznanih evropskih košarkarskih trenerjev. Kot igralec je bil izjemen strelec in član zlate generacije jugoslovanske ter hrvaške reprezentance. Po končani igralski karieri se je posvetil trenerskemu delu, kjer je vodil številne ugledne evropske klube, vključno s špansko Baskonio, s katero je tesno povezan. Znan je po svojem taktičnem znanju in strogem pristopu k razvoju mladih igralcev.
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