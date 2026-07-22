Čudovita poteza Dončića: finančna pomoč za mlade športnike

Program Stay in Play, ki ga bo izvajala fundacija Luke Dončića bo v 10 državah nudila finančno pomoč mladim športnikom in njihovim družinam. Za vse športnike, ki bodo ustrezali kriterijem in bodo stari med 12 in 15 let, bo fundacija namenila vse do 25 tisoč dolarjev oz. dobrih 21 tisoč evrov. Program bo trajal eno leto in bo obsegal vse najpopularnejše športe.

Slovenski košarkarski as se zaveda, da so v današnjih časih stroški ukvarjanja s športom velikokrat pregrešno visoki, kar številne mlade odvrača od nadaljevanja svoje športne poti. S tem pa javnost seveda izgubi številne talente, ki bi lahko za vedno spremenili podobo športne krajine na svetu. "Navdušen sem, da bom lahko pomagal otrokom, ki to potrebujejo. Vsem, ki si ne morejo privoščiti, da bi igrali košarko, bomo pokrili stroške treningov, opreme in podobnih stvari. Sam sem lahko v otroštvu cel dan igral košarko, predvsem na zunanjih igriščih po koncu šole, podobno si želim za vse, ki trenutno odraščajo," je ob svoji časti vredni potezi dejal 27-letni Ljubljančan, ki se pripravlja na začetek nove sezone lige NBA.