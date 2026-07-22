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Čudovita poteza Dončića: finančna pomoč za mlade športnike

Ljubljana, 22. 07. 2026 17.44 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić

Preveliko število otrok se odloči prenehati ukvarjati s športom zaradi previsokih stroškov. Tega se zaveda tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki bo s svojo fundacijo nudil finančno pomoč mladim športnikom, ki si morda ne morejo privoščiti stroškovnega bremena ukvarjanja z najljubšo športno aktivnostjo.

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Program Stay in Play, ki ga bo izvajala fundacija Luke Dončića bo v 10 državah nudila finančno pomoč mladim športnikom in njihovim družinam. Za vse športnike, ki bodo ustrezali kriterijem in bodo stari med 12 in 15 let, bo fundacija namenila vse do 25 tisoč dolarjev oz. dobrih 21 tisoč evrov. Program bo trajal eno leto in bo obsegal vse najpopularnejše športe.

Slovenski košarkarski as se zaveda, da so v današnjih časih stroški ukvarjanja s športom velikokrat pregrešno visoki, kar številne mlade odvrača od nadaljevanja svoje športne poti. S tem pa javnost seveda izgubi številne talente, ki bi lahko za vedno spremenili podobo športne krajine na svetu. "Navdušen sem, da bom lahko pomagal otrokom, ki to potrebujejo. Vsem, ki si ne morejo privoščiti, da bi igrali košarko, bomo pokrili stroške treningov, opreme in podobnih stvari. Sam sem lahko v otroštvu cel dan igral košarko, predvsem na zunanjih igriščih po koncu šole, podobno si želim za vse, ki trenutno odraščajo," je ob svoji časti vredni potezi dejal 27-letni Ljubljančan, ki se pripravlja na začetek nove sezone lige NBA.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Damjan Žibert
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KOMENTARJI12

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deratizacija
22. 07. 2026 19.06
Bravo Luka!
Odgovori
0 0
Watcherman
22. 07. 2026 18.49
Nje mu biti fauš.
Odgovori
+2
2 0
Watcherman
22. 07. 2026 18.49
Legenda.
Odgovori
+3
3 0
Bonaventura
22. 07. 2026 18.48
bravo....to je res pravi Človek....lahko pa bi še Svoboda kaj sofinancirala od svojih 10%....
Odgovori
+1
2 1
SAKOSAKO
22. 07. 2026 18.45
Vemo, da ima dovolj denarja! Ne bi mu bilo treba ampak je in to ne prvič in verjetno ne zadnjič! Upam, da mu bodo sledili tudi drugi, ki imajo več in se za to niso odločili!!!
Odgovori
+4
5 1
Buča hokaido
22. 07. 2026 18.44
Zakaj mora biti to javno in pred kamerami?
Odgovori
-4
1 5
borjac
22. 07. 2026 18.46
Zato da take buče lahko kaj pametujejo ....
Odgovori
+3
3 0
Sir Oliver
22. 07. 2026 18.34
Luka je zakon.
Odgovori
+4
6 2
96bimBo
22. 07. 2026 18.31
Ljuka?
Odgovori
-4
0 4
borjac
22. 07. 2026 18.30
Bravo Luka , me pa res firbec matra , koliko sta prispevala zakonca Južna za mlade športnike ??? , zakonca Južna sta NAJBOGATEJŠA MILIJONARJA V SLOVENIJI , Luka Dončič pa je približno dvajset mest nižje na lestvici milijonarjev kot sta tale Južna , ja pa še Janša jim je šenkal iz naših Slovenskih marž 40 milijonov € ,... zato še enkrat BRAVOOOO LUKA DONČIČ.
Odgovori
+8
8 0
Anion6anion
22. 07. 2026 18.03
Podpiram takšne poteze
Odgovori
+8
8 0
Sloale
22. 07. 2026 18.02
Lepo, lahko bi se se kak miljonar spomnil kaj podobnega. To je za njih itak ……. tako kot dam jaz brezdomcu 5 eur…. Mene ne boli on je pa vesel ker je dobil za liter vina.
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+9
10 1
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