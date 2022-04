Curry bo izpustil redni del sezone NBA

Superzvezdnik košarkarske lige NBA Stephen Curry bo manjkal v dresu Golden State Warriors do konca rednega dela sezone, je sporočil klub. Štiriintridesetletnik je sredi marca na tekmi proti Boston Celtics utrpel poškodbo vezi na levi nogi in od takrat izpustil sedem tekem. Bojevniki so brez njega dobili le eno od teh tekem.

icon-expand Stephen Curry FOTO: AP Stephen Curry, ki je Golden State popeljal do treh naslovov prvaka NBA, naj bi naslednji teden še naprej opravljal solo-treninge. Bojevniki bodo vnovič njegovo zdravstveno stanje preverili dan po koncu redne sezone, 10. aprila. Warriors so trenutno le eno zmago oddaljeni od neposredne uvrstitve v končnico, ki se bo začela 16. aprila. Curry, najboljši strelec lige v pretekli sezoni, je to sezono na 64 tekmah v povprečju dosegal po 25,5 točke, 5,2 skoka in 6,3 podaje.