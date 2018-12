Curry dvomi v pristanek astronavtov na Luni, Nasa ga vabi na obisk

Košarkarski zvezdnik Stephen Curry se je pridružil nekaterim znanim športnim imenom, ki so se v zadnjem obdobju "proslavili" z dvomljivim poznavanjem znanosti. V neki radijski oddaji je skupaj še z nekaterimi ameriškimi košarkarji namreč podvomil v to, da je človeku uspelo pristati na Luni, kar je že sprožilo odziv Nase.

Dvomljivec. Igro Stephena Curryja so večkrat primerjali z igro Nezemljana, toda v človeško sprehajanje po Mesecu ne verjame. FOTO: AP

Dvomi o pristanku na Luni niso zgolj ameriška posebnost, nedavno je evropsko javnost s podobnimi izjavami kot Curry in Irving presenetil dolgoletni španski reprezentant in član Porta Iker Casillas.

Stephen Curry je na radijski oddaji skupaj s soigralcem Andrejem Iguodalo in voditeljema, košarkarjema Vincem Carterjem in Kentom Bazemorejem, razpravljal o številnih temah izven košarke, ko je v medklicu sprožil vprašanje o pristanku na Luni, poroča ameriški časnik The New York Times. Na grozo znanstvenikov po svetu so si bili vsi prisotni košarkarji na oddaji enotni, da se to ni zgodilo.

V pojasnilu je eden najboljših košarkarjev zadnjih let dejal, da preprosto dvomi v pristanek na Luni. To je nato sprožilo razpravo o najbolj popularnih teorijah zarote o pristanku na našem satelitu, med drugim tudi to, da je celotno zadevo uprizoril in posnel znani ameriški filmski režiser Stanley Kubrick. Povabilo na obisk in ogled kamnov

Takšne teorije so namreč še posebej v ZDA v vzponu kljub vsem dokazom o človeškem pristanku na Luni. Na besede znanega športnika se je zato že odzvala ameriška vesoljska agencija Nasa. Ta je Curryja povabila, da med naslednjim gostovanjem njegovega moštva Golden State Warriors v Houstonu obišče agencijo, da mu razkažejo dokaze o pristanku na Luni.

Nasine fotografije pristanka na Luni, v katerih pristnost dvomi Curry. FOTO: AP