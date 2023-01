Curry in Thompson popeljala Golden State do zmage proti Torontu

V noči na nedeljo po slovenskem času bosta igrali tudi preostali ekipi s slovenskima košarkarjema. Dallas Luke Dončića bo gostoval pri Utah Jazz, Chicago Gorana Dragića pa bo igral v Orlandu z Magic. Slednji so s 105:110 izgubili v Miamiju dvoboj s Heat, za katere je Jimmy Butler zbral 29 točk. Milwaukee Bucks so v Indianapolisu s 141:131 ugnali Indiano Pacers. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je za zmago prispeval 41 točk, 12 skokov in šest podaj.

Bucks so samo v prvem polčasu zadeli 85 točk in povedli s 33 točkami prednosti. Domačim se je uspelo štiri minute pred koncem približati na osem točk, nato so delali osebne napake nad Antetokounmpom, ki pa je v dobri minuti zadel pet prostih metov in do popolnega preobrata ni prišlo.