Prvaki še naprej v zastrašujoči formi, zgodovinski povratek Denverja

V košarkarski ligi NBA je Denver Nuggets ob polčasu zaostajal 19 točk, ob vstopu v zadnjo četrtino pa 17, a mu je proti Memphis Grizzlies na koncu vseeno uspelo zmagati. Rezultat je bil 95 : 92, najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Nikola Jokić s 24 točkami, za Memphis pa je 28 točk dosegel Marc Gasol . S tem, ko so nadoknadili 19 točk razlike ob polčasu, je Denverju uspelo izenačiti najboljši povratek glede na zaostanek ob polčasu v zgodovini lige.

Prvaki Golden State Warriors so zmagali še 11. zapored. Tokrat so v gosteh s 132 : 100 premagali moštvo Indiana Pacers. Najboljši strelec je bil Stephen Curry, ki je 23 od 26 točk dosegel v prvem polčasu, ko je zadel deset od 13 poskusov iz igre. Dvakratni zaporedni prvaki kljub nizanju zmag še niso zadovoljni."Zdi se mi, da lahko," je Curry odgovoril na vprašanje, ali lahko igrajo še bolje. "Nikakor ne igramo popolne košarke, a igramo konstantno, osredotočeno, še vedno pa preizkušamo določene rotacije in podobno,"je še dejal dvakratni najkoristnejši igralec lige Curry.