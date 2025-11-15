Curry ob bok LeBronu in Jordanu

Poleg nove zmage košarkarjev Los Angeles Lakers je bilo v noči na soboto veliko akcije v severnoameriški ligi NBA. Stephen Curry je znova blestel in z 49 točkami svoji ekipi prinesel zmago nad San Antonio Spurs. James Harden je vpisal trojni dvojček proti Dallasu, ki še naprej rezultatsko tone.

Stephen Curry nima v košarki nič več za dokazati. Osvojil je vse, kar se osvojiti da. Kljub temu pa ljubitelje košarke še naprej navdušuje s svojimi predstavami. Proti ekipi iz San Antonia je še drugič zapored prešel mejo 40 doseženih točk, tokrat jih je varovancem Mitcha Johnsona nasul kar 49, od tega kar devet trojk. Curry je tako postal šele tretji košarkar v zgodovini lige NBA, starejši od 37 let, ki je na dveh zaporednih tekmah dosegel vsaj 40 točk. Pred njim je to uspelo le še legendarnima Michaelu Jordanu in LeBronu Jamesu.

Bojevniki so dobili napeto tekmo v Teksasu. Domači zvezdnik Victor Wembanyama je vpisal 26 točk in 12 skokov, spet pa je navduševal s svojimi neverjetnimi potezami. Gostje so tekmo dobili z rezultatom 109:108, Curry je na koncu zadel odločilna prosta meta za zmago svoje ekipe, ki je trenutno osma v zahodni konferenci, Spurs ostajajo na šestem mestu.

James Harden poglobil krizo Dallasa

Veteran James Harden je dosegel trojni dvojček z 41 točkami in s tem popeljal Los Angeles Clippers do zmage po dvojnem podaljšku nad Mavericks s 133:127 v Dallasu. Z novim porazom v pokalu NBA nekdanja ekipa Luke Dončića ostaja v hudi rezultatski krizi. Na zadnjih osmih tekmah so vpisali zgolj eno zmago in so trenutno predzadnji na lestvici zahodne konference. Cooper Flagg je proti ekipi iz Los Angelesa dosegel 16 točk.

James Harden FOTO: AP icon-expand

Zaradi poškodb močno oslabljeni Detroit Pistons so si prislužili deveto zaporedno zmago in premagali Philadelphio 76ers s 114:105. Pogrešali so ključne igralce Cadea Cunninghama, Tobiasa Harrisa, Ausarja Thompsona in Jalena Durena. Javonte Green je bil najboljši pri Detroitu z 21 točkami in devetimi skoki. V New Yorku je Karl-Anthony Towns dosegel 39 točk, Landry Shamet pa je dodal rekordnih 36 točk s klopi, s čimer so Knicks premagali Miami Heat s 140:132. Jordan Clarkson je s klopi dodal 24 točk, Josh Hart pa je dosegel trojni dvojček z 12 točkami, 12 skoki in 10 podajami, s tem pa so Knicks kljubovali 38 točkam igralca Miamija Normana Powella.

Grški zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo se je po eni tekmi odsotnosti zaradi poškodbe vrnil v igro in dosegel 25 točk, sedem skokov in 18 podaj, s čimer so Bucks v podaljšku premagali Charlotte Hornets s 147:134. Kyle Kuzma je za Bucks, pri katerih je sedem igralcev doseglo dvomestno število točk, dosegel 29 točk in 10 skokov.