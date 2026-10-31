Curry spravil Dončića na tla: Nisem pričakoval, da bo tako brutalno

Šest minut in 22 sekund pred koncem tretje četrtine je Golden State še lovil zaostanek za Los Angelesom. Steph Curry je imel pred seboj Luko Dončića, z nekaj spremembami smeri iskal prostor za met, nato pa poskrbel za prizor, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Slovenec je izgubil ravnotežje in pristal na parketu, domači ostrostrelec pa je zadel trojko.

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Tudi njegov odziv je povedal veliko. Ob vračanju v obrambo se je z obema rokama prijel za glavo, presenečenje pa je pozneje potrdil še z besedami. "Želel sem si ustvariti le nekaj prostora. Nisem pričakoval, da bo tako brutalno. A v takšnih trenutkih moraš nekako ohraniti mirno kri," je po tekmi povedal Curry. Ob tem se je spomnil tudi Jamesa Hardna in njegovega poplesavanja z rameni ter dodal, da že dolgo ni bil tako sam pri metu.

Dončić je po neprijetnem trenutku odgovoril. Že v naslednjem napadu je dosegel trojko in nato s prstom na ustnicah utišal domače navijače. Curry je pojasnil, da so njegove geste predvsem izraz veselja do košarke. Pri 38 letih še vedno uživa v takšnih dvobojih, kar je bilo ob njegovi predstavi težko spregledati. "Preprosto obožujem to igro. Vse mogoče geste delam, ker se preprosto zabavam," je dejal.

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