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Curry spravil Dončića na tla: Nisem pričakoval, da bo tako brutalno

San Francisco, 31. 10. 2026 07.23 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
S.V.
Luka Dončić in Steph Curry

Stephen Curry je ob zmagi Golden Stata nad Lakersi poskrbel za potezo, ob kateri se je še sam prijel za glavo. S preigravanjem je spravil Luko Dončića na tla in nato zadel trojko, po tekmi pa priznal, da takšnega razpleta ni pričakoval. Slovenec mu je odgovoril že v naslednjem napadu, a je večer v San Franciscu pripadel bojevnikom, ki so po velikem preobratu slavili s 112:95.

Šest minut in 22 sekund pred koncem tretje četrtine je Golden State še lovil zaostanek za Los Angelesom. Steph Curry je imel pred seboj Luko Dončića, z nekaj spremembami smeri iskal prostor za met, nato pa poskrbel za prizor, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Slovenec je izgubil ravnotežje in pristal na parketu, domači ostrostrelec pa je zadel trojko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi njegov odziv je povedal veliko. Ob vračanju v obrambo se je z obema rokama prijel za glavo, presenečenje pa je pozneje potrdil še z besedami.

"Želel sem si ustvariti le nekaj prostora. Nisem pričakoval, da bo tako brutalno. A v takšnih trenutkih moraš nekako ohraniti mirno kri," je po tekmi povedal Curry. Ob tem se je spomnil tudi Jamesa Hardna in njegovega poplesavanja z rameni ter dodal, da že dolgo ni bil tako sam pri metu.

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Dončić je po neprijetnem trenutku odgovoril. Že v naslednjem napadu je dosegel trojko in nato s prstom na ustnicah utišal domače navijače.

Curry je pojasnil, da so njegove geste predvsem izraz veselja do košarke. Pri 38 letih še vedno uživa v takšnih dvobojih, kar je bilo ob njegovi predstavi težko spregledati. "Preprosto obožujem to igro. Vse mogoče geste delam, ker se preprosto zabavam," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V takšnih trenutkih, še posebej v tem obdobju kariere, si hvaležen, da lahko še vedno igraš na takšni ravni. In želim si, da bi me to veselje spremljalo, dokler ne končam kariere," dodaja.

Dončić je bil s 37 točkami, sedmimi skoki in petimi podajami sicer prvi strelec srečanja. Že v uvodni četrtini je dosegel 21 točk, šest več kot celotno moštvo Golden Stata. Lakersi so vodili z 38:15, na začetku druge četrtine pa celo s 40:15. Toda visoka prednost jim ni prinesla mirnega nadaljevanja.

Bojevniki so do polčasa izenačili na 53:53, v zadnji četrtini pa dokončali preobrat. Curry je prispeval 31 točk in zadel osem od 14 metov za tri. Na večni lestvici strelcev lige NBA je prehitel Dominiqua Wilkinsa in se povzpel na 18. mesto. Pomembno razliko je ustvarila tudi domača klop, ki je gostujočo v točkah nadigrala s kar 50:7. 

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nba curry dončić

Dončić čaral, a večer je pripadel ostrostrelcu Curryju

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KOMENTARJI7

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pager
31. 10. 2026 08.26
kdaj je pa Luka prestopil med boksarje "na tla" kam gre to pisanje ???????????
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0 0
LolSLO
31. 10. 2026 08.21
ah..koliko gležnjev je Luka že zvil nasprotnikom. Pa Luka NI obrambni igralec...kar nekaj
Odgovori
0 0
dinozaver79
31. 10. 2026 08.17
dobro ga je našolal
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+1
1 0
Oblastljudstvu
31. 10. 2026 08.14
Novinarji, amaterji, naj vam povem, košarka je ekipni šport, zato tak naslov ni primeren.
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+0
1 1
Emtisunce
31. 10. 2026 08.21
Bravo ! Zato Dončič nikoli ne bo prvak, ker njegova in igra kluba bazira na solerstvu.
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0 0
Mean Cat
31. 10. 2026 08.10
Danes bosta max dva clanka o #77.....ker so izgubili
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-1
0 1
Antifriz
31. 10. 2026 08.05
Klasika
Odgovori
0 0
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