Curry pravi, da bo igral kljub poškodbi stopala

"Igral bom," je dejal Curry na treningu v četrtek. "To je vse, kar zdaj vem."

Curry je bil v začetni peterki Golden Stata. Vodil je z 31 točkami, preden si je poškodoval nogo, ko se je znašel v gruči igralcev, ki so lovili izgubljeno žogo. Boston je zmagal s 116:100. Zasedba Warriors bo skušala doseči izenačenje na četrti tekmi finala v bostonskem TD Gardnu.

Povedal je, da ga poškodba spominja na zvin gležnja, ki ga je utrpel marca, zato ni opravil pregleda z magnetno resonanco.

"Ker sem že šel skozi to, kar sem doživel v rednem delu sezone, se bom vrnil, natančno vem, kaj se mi je zgodilo in s čim imam opravka, lahko nadzorujem bolečino," je dejal Curry. "Ko sem bil včeraj zvečer pregledan, sem vedel, da mi ne bo treba iti na dodatne preiskave samo zato, ker sem to že doživel."