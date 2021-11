Curry s 37 točkami potopil zvezdniško ekipo Netsov

Vnovič je blestel Stephen Curry , ki je dosegel kar 37 točk, ter vnovič potrdil, da je odličen ostrostrelec, saj je dosegel kar devet trojk, temu pa je dodal sedem skokov, pet podaj, dve ukradeni žogi in blokado. Pri Brooklynu je bil s 24 točkami najbolj učinkovit James Harden , Kevin Durant pa jih je dodal 19.

Curry ima zdaj povprečje 28,7 točke na tekmo, s čimer se je močno približal vodilnemu strelcu lige Durantu, ki mu je po 19 točkah povprečje padlo na 28,9.

Odločitev na tekmi je padla v tretji četrtini, ko so gostje hitro ušli na +10, v nadaljevanju pa na več kot 20 točk razlike in tega do konca niso izpustili iz rok.