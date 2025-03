Strelsko razpoloženi Curry popeljal Golden State do uspeha

Nekaj sekund pred koncem prvega polčasa je Stephen Curry dobil žogo s hrbtom proti košu in eno nogo v logotipu sredinskega kroga mrežic, se obrnil in takoj vrgel proti košu. Preden je žoga dosegla cilj in se je čas iztekel, je 36-letnik stekel z igrišča - 0,3 sekunde pred sireno ob polčasu. Občinstvo ga je pospremilo s stoječim aplavzom. Bojevniki so na koncu slavili, čeprav so vmes zaostajali že za 22 točk. Curry je skupaj zadel sedem trojk in skupno zbral 40 točk.

Prvaki Boston Celtics so presenetljivo zlahka premagali Philadelphio s 123:105, pri kateri so manjkali Joel Embiid , Paul George in Tyrese Maxey . Jayson Tatum je zbral 35 točk in sedem skokov, Payton Pritchard je k zmagi dodal 19 točk s klopi.

Los Angeles po preobratu v zadnji četrtini in podaljšku do nove zmage

Zmagali so tudi Houston Rockets, ki so gostovali v New Orleansu. Rakete, pri katerih je Amen Thompson dosegel 21 točk in 11 skokov, so slavile s 109:97, kar je bila njihova prva zmaga na gostovanjih po osmih zaporednih porazih. Alperen Sengun je dodal 22 točk, osem podaj in tri ukradene žoge.

Trae Young je dosegel 22 točk in 16 asistenc, Onyeka Okongwu je dodal 20 točk in 13 skokov, Atlanta Hawks pa so premagali Indiana Pacers s 124:118. Georges Niang je za Atlanto dosegel 12 od svojih 24 točk v zadnji četrtini. Pascal Siakam je bil s 35 točkami prvi strelec Indiane, pri kateri je zaradi težav s kolkom počival prvi zvezdnik Tyrese Haliburton.

Izidi:

Orlando Magic - Chicago Bulls 123:125

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 124:118

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 123:105

Brooklyn Nets - Golden State Warriors 119:121

New Orleans Pelicans - Houston Rockets 97:109

Los Angeles Lakers - New York Knicks 113:109 (podaljšek)

(Luka Dončić: 32 točk, 7 skokov, 12 podaj za LA)