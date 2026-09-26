Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Curry še dve sezoni za Golden State Warriors

San Francisco, 26. 09. 2026 17.09 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Stephen Curry

Ameriški košarkarski zvezdnik Stephen Curry bo še dve leti igral za Golden State Warriors, je sporočila kalifornijska zasedba v severnoameriški ligi NBA. Curry je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno sezono. Celotna vrednost pogodbe naj bi znašala 116 milijonov dolarjev oziroma 102 milijona evrov.

"Resnična legenda zaliva ostaja z nami. Golden State Warriors so s štirikratnim prvakom lige NBA in dvakratnim najkoristnejšim igralcem lige Stephenom Curryjem podaljšali pogodbo," so bojevniki zapisali na družbenem omrežju X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekateri ameriški mediji so zapisali, da mu je klub ponudil pogodbo v vrednosti 120 milijonov evrov, a se ji je Curry odpovedal zaradi klubskih interesov in v želji po oblikovanju bolj konkurenčne ekipe za naskok na vrh lige NBA.

38-letnik je lastnik številnih rekordov v ligi NBA, med drugim po številu doseženih trojk. Konec oktobra bo začel svojo 18. sezono v ligi NBA, v kateri je doslej nastopal le za Golden State Warriors in z njimi slavil v letih 2015, 2017, 2018 in 2022.

Stephen Curry
Stephen Curry
FOTO: AP

Warriors so poleti podaljšali pogodbo tudi s krilnim centrom Draymondom Greenom. 36-letnik bo v klubu ostal še eno sezono ter zaslužil 24,6 milijona evrov. Green je – tako kot Curry – svojo celotno poklicno kariero preživel pri zasedbi iz San Francisca, ki ga je na naboru lige NBA izbrala leta 2012. Maja letos je novo dveletno pogodbo podpisal tudi trener Steve Kerr, ki je strateg ekipe od leta 2014.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka liga nba golden state warriors stephen curry

Umrl prvi MVP lige NBA

24ur.com Nov rekord lige NBA: Davisu za tri leta 168 milijonov evrov
24ur.com Strelsko razpoloženi Curry popeljal Golden State do uspeha
24ur.com Golden State vsaj teden dni brez prvega zvezdnika Curryja
24ur.com Kawhi Leonard z donosnim podaljšanjem s Torontom
24ur.com Durant podaljšal pogodbo s Houston Rockets
24ur.com Reaves bo z Lakersi podpisal novo štiriletno pogodbo
24ur.com Curry vodil bojevnike do nove zmage
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nihče pa ni vedel, kaj v resnici predstavlja
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
zadovoljna
Portal
Današnja polna luna bo najbolj pretresla ta 4 znamenja
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
vizita
Portal
Lahko vaše oči razkrijejo, kako hitro se starate?
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
cekin
Portal
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
To o morebitnih podražitvah pravijo slovenski dobavitelji zemeljskega plina
To o morebitnih podražitvah pravijo slovenski dobavitelji zemeljskega plina
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
dominvrt
Portal
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
okusno
Portal
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
voyo
Portal
Pustite ga
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961