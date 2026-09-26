Curry še dve sezoni za Golden State Warriors

"Resnična legenda zaliva ostaja z nami. Golden State Warriors so s štirikratnim prvakom lige NBA in dvakratnim najkoristnejšim igralcem lige Stephenom Curryjem podaljšali pogodbo," so bojevniki zapisali na družbenem omrežju X.

Nekateri ameriški mediji so zapisali, da mu je klub ponudil pogodbo v vrednosti 120 milijonov evrov, a se ji je Curry odpovedal zaradi klubskih interesov in v želji po oblikovanju bolj konkurenčne ekipe za naskok na vrh lige NBA.

38-letnik je lastnik številnih rekordov v ligi NBA, med drugim po številu doseženih trojk. Konec oktobra bo začel svojo 18. sezono v ligi NBA, v kateri je doslej nastopal le za Golden State Warriors in z njimi slavil v letih 2015, 2017, 2018 in 2022.