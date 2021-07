Curry užival v veličini, James čestital Giannisu, Durant pa celotni franšizi

Po velikem uspehu Milwaukee Bucksov, ki so drugič v zgodovini franšize in prvič po 50 letih slavili naslov prvakov lige NBA, so se na Twitterju oglasili številni košarkarski zvezdniki. LeBron James je čestital prvemu zvezdniku Milwaukeeja, Giannisu Antetokounmpu, in zapisal, da si je šampionski prstan še kako zaslužil. Stephen Curry je dodal, da je užival v veličini predstav "grškega čudaka". Kevin Durant, ki je letos z Brooklynom izpadel prav proti Bucksom, pa je svojo čestitko posvetil celotnemu mestu in zvestim navijačem.

icon-expand Giannis Antetokounmpo na odločilni, šesti tekmi finala lige NBA. FOTO: AP "Pozdrav in čestitke, Giannis Antetokounmpo. Zaslužil si si ga (šampionski prstan, op. a.)," je bil v sporočilu na Twitterju po šesti tekmi finala med Milwaukeejem in Phoenixom jedrnat LeBron James. Grški zvezdnik je na odločilnem srečanju dosegel izjemnih 50 točk, dodal še 14 skokov in pet blokad, prislužil pa si je tudi naziv MVP-ja finalne serije.

Organizator igre Golden State Warriorsov Stephen Curry je še bolj popihal na dušo 26-letnemu Grku, ki je prehodil trnovo pot od nepoznanega novinca do enega največjih svoje generacije. "Nocoj sem užival v veličini. V veličini! Čestitke, Giannis," je zapisal dvakratni najkoristnejši igralec rednega dela. Prav toliko nagrad MVP pa si trenutno lasti tudi Antetokounmpo.

"Nič drugega kot spoštovanje za franšizo Milwaukee Bucks, celotno mesto in glasne navijače. Uspela vam je izjemna končnica, kolegi," pa so bile besede Kevina Duranta. Ostrostrelec Brooklyna se je s kasnejšimi prvaki pomeril v drugem krogu končnice, ko je že povedel z 2:0 v zmagah, na odločilni sedmi tekmi pa so bili Bucksi boljši po podaljšku.

Uspeha evropskega stanovskega kolega v ligi NBA je bil vesel tudi francoski center Rudy Gobert: "Človek, kako vesel sem za Giannisa in Milwaukee. Neverjetno, kaj ti lahko uspe, ko v nekaj vložiš vso svojo dušo in srce in pri tem ostaneš pristen. Navdušujoče." Zanimiva pa je bila reakcija dveh nadarjenih organizatorjev igre Traea Younga in Jaja Moranta. Prvi je napisal, da bo tudi sam moral vsaj nekajkrat izkusiti ta občutek, drugi pa je bil še bolj jasen. "Moram ga dobiti," je zapisal, s čimer je Morant seveda mislil na šampionski prstan. icon-link Statistika Antetokounmpo na 6. tekmi finala FOTO: Sofascore.com